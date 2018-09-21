歷史扭曲下，多少荒唐事

2018年09月21日 04:10 中國時報 林谷芳

歷史有多重要？司馬遷的「究天人之際，通古今之變，成一家之言」可說一語道盡，而這樣的「史之為用」尤其適用「以漢文化為主體」所建構的中國文明。

所以如此，因於中國文化是世界大文化體系中人間性最濃者，它的長處是務實融通，道不遠人，其生命極致甚且可以如禪家所舉的「凡聖一如」；但局限則在，因缺少清晰超越的「彼岸」作為「此岸」的參照，人就容易流於現實，總「成王敗寇」，極端情況下，甚至可以「無法無天」。

就因觀照於此，過去聖賢多強調「敬天畏人」，而「敬天畏人」如何能得，正從歷史觀照中得。觀照於時空長河中的起落，人，就比較不會限於一己之私，生命格局就能拉開，就胸有丘壑；社會，也就能有貫穿時空的價值堅持。

就如此，中國寫史有個特色，史家之筆總直接月旦人物，所謂「孔子作春秋而亂臣賊子懼」，在君王具有無限權威的封建時代，真能讓統治者根柢忌憚的，就是這史家之筆；而也多賴這史家之筆，整個社會才好辨清邪正，知所取捨。即便奸佞之輩，在此亦不敢輕攖其鋒，總要為自己所作所為盡可能地塗抹掩飾。

所以說，中國歷史固不乏奸佞，但敢如張天欽之流直稱自己為東廠者幾乎無有，而如今竟出現在台灣，孰令致之？就是個極度嚴肅的問題，它絕非想閃躲者所謂的「練肖話」而已。

孰令致之？理由可能有：當今社會價值解體下導致的虛無，轉型正義旗幟下，無視憲政原理下機關的恣意擴權，但根本原因則在對歷史的扭曲。歷史扭曲出現在台灣幾乎是世界唯一感謝殖民統治的地方；更出現在對過往國府歷史作為的全盤否定上。

歷史是時空中的連續體，你想否定，就得選擇失憶；你想否定，更就須先將價值翻轉。

張天欽的東廠說，正是這種扭曲下的產物。讀過中國歷史的張天欽不顧東廠的歷史罵名，除甘為權勢所用外，內在隱含的邏輯則是：中國是壞的，壞中的壞，負負得正，就是好的，這邏輯看來很諷刺，但在台灣很普遍，正如國民黨是壞的，所以國民黨當時的對立面日本就是好的一般。

這樣的邏輯用在黨同伐異很有效，但它卻忽略了有些價值是超越於這種對立關係的，你不喜歡國民黨是一回事，日本殖民又是另一回事，民進黨最喜歡說「普世價值」，卻永遠在兩造對立的邏輯中尋求自己最大的利益。

要否定歷史，就得選自己想看的看，如此才能選自己想講的說。正如此，蔣介石推行的「三七五減租」、「耕者有其田」，就只是為對抗中共，攏絡民心的手段，不值得任何肯定；但八田與一建造烏山頭水庫則是為住民謀福利，與日本政府以台灣為南進擴充據點的政策無關；同理，蔣介石「拉」我們陷入國共內戰，但因國共內戰帶來的故宮文物，我們卻可以因「保護世界文化遺產」而繼續擁有。

只選擇自己想看的，只認自己所講的，原來還有幾分道理的立基點也就消失殆盡，而在一個以主觀選擇為唯一基點的封閉系統中，所有的想像也「自然」成為真實，所有自己認定的價值也就不須接受檢驗。一個最初由秀異人士組織的政黨會淪落到如此匪夷所思的地步，除權力使人異化外，這透過扭曲歷史造就的系統封閉，恐怕還是更根本的原因。

不跳出這歷史扭曲要讓這些人回復清明是不可能的，這也就是歷史課綱重要的原因，坦白講，不能在此撥亂反正，正是馬政府最失敗、最短視的地方。

顧炎武《日知錄》說：「士大夫之無恥，是謂國恥」，正常的地方出現這「自為東廠」的荒謬，普天下必擊鼓而攻之，可如今的台灣，除了社會的反應強度不夠外，有些人甚且不以為恥，仍在以扭曲的歷史為自己辯護。

很弔詭，也很諷刺，這種怪現象十足十印證了許多談台灣主體的人，在缺乏對歷史的真實觀照下，行為卻就是中國式的士大夫無恥。有人說，人間性文明的中國人若不讀史就可能會壞透，這論點倒真在他們身上得到了印證。 （作者為台北書院山長）

(中國時報)