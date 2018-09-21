東廠還魂 歷史脈絡錯置

2018年09月21日 04:10 中國時報 黃光國

促轉會副主委張天欽下台，主委黃煌雄哽咽地說：「東廠公公」是他一生受過的最大汙辱。一時之間，台北政壇上突然到處都在談「東廠、西廠、錦衣衛」，好像「明代特務統治」重新在台灣還魂，使人產生時空錯亂的感覺。這個風潮的發生似乎事出突然，究其根源，其實在於蔡英文本人「歷史脈絡錯置」所導致的「角色混淆」。

2016年6月台、日政要到琉球參加「台灣之塔」的落成典禮，說是要紀念二次大戰中在琉球陣亡的台籍士兵。碑上的紀念文居然有「日台戰士，皆為同袍，生死與共，榮辱同擔」的字句，碑文的署名是「總統蔡英文」。

日據時代，台灣人稱「本島人」，日本人叫「內地人」；作為殖民地的人民，「本島人」根本沒資格當「日本兵」，直到二次大戰末期，日本兵源極度缺乏，才開始徵集台灣人當兵，而且絕大多數人只能當「軍夫」，從事軍中雜役，他們怎麼可能跟日本兵「生死與共，榮辱同擔」呢？

1994年諾貝爾文學獎得主大江健三郎在《沖繩札記》一書中記載：1945年美軍登陸渡嘉敷和座間味等小島時，日軍強迫島上數百名居民到軍營中集合，高呼「天皇陛下萬歲」，然後引爆手榴彈，集體自殺。大江說：「這個具有象徵性的話語，對受到侵略及被殖民的亞洲人來說，卻是帶來死亡的侵略軍的呼喊。」他深入反省並批判日本軍國主義的精神根源，因此被稱為「日本人的良心」。

蔡英文似乎不知道日本併吞琉球的歷史，我們的「駐日代表」也沒有告訴她大江健三郎的故事，她才會以為「日台戰士，皆為同袍」。這樣的碑文能夠彰顯出「台灣人的良心」嗎？她署名的「總統」，到底是哪一國的「總統」呢？

憲政大師胡佛教授生前曾經感嘆：對於綠營而言，選舉是在「選國家」。正是因為如此，台灣第三次政黨輪替之後，蔡政府的施政才會努力地要讓台灣「回到從前」。「轉型正義」本來是德國人為處理納粹黨屠殺600萬猶太人之善後所提出的概念；《除垢法》則是前蘇聯及東歐共產國家崩解後，捷克、波蘭等東歐國家用以清除共產餘緒的法制。

二次大戰期間，德國納粹和日本軍閥站在同一陣線，蔣介石則是東方戰場上主要的抗日作戰領導人。他畢生反共，更是舉世皆知之事。他大概作夢也想像不到，民進黨居然會利用他70年前所犯的過錯，來「清算」今天的國民黨！而且用的是德國人對付「納粹」的手段，或東歐人對付「共黨」的方法！這難道不是「歷史脈絡的錯置」嗎？

因為民進黨當權派把「消滅國民黨」當做第一等的國家大事，所以致力於設置黨產會、促轉會之類的組織，並且要求既有的各部會調整角色，努力配合。張天欽坦率地要求屬下，扮演「東廠」的角色，用「除垢法」對付侯友宜，不過是說出真心話而已。駐日代表謝長廷認為大阪辦事處不歸他管，則是因綠營在潛意識裡是把軍公教當做「前朝餘孽」。蔡政府歷史脈絡錯置，逼使大家要「回到過去」，已經造成了全國上下的角色混淆，這如何能使台灣「走向未來」？（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)