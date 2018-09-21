中美貿易戰 擴大內需避險

2018年09月21日 04:10 中國時報 王健全

美中貿易摩擦從雙方叫陣到化為正式的貿易戰。9月18日，美國川普總統更宣布將對規模2000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，並在明年1月1日將稅率提高至25%。川普更聲稱，若中國有報復行動，將再啟動2670億美元的關稅戰。與此同時，中國緊接著宣布反制措施，對進口自美國的600億美元商品課徵5%～10%。

習近平上台後力求維穩，推動供給側改革，不致輕啟戰端。不過，習近平剛修憲通過延長任期，而且在民族主義抬頭下，也有不能輕易讓步的壓力。尤其是美國要求大陸取消出口補貼、以市場換技術作法的調整，以及取消對國企、央企補貼，對中國衝擊甚大。

在美中貿易摩擦可能持續的情況下，對台灣廠商的衝擊有多大？由於中美雙方第一波只針對500億美元的產品課徵25%關稅，占中、美的GDP各約0.5%及0.25%，影響不大。雖然目前美國對2000億美元課稅只有10%，且生產商、通路商乃至消費者轉嫁可分擔成本。加上手機排除在外，衝擊比想像中小。但明年可能上漲至25%，且項目清單中，光學儀器及其零組件、機械及其相關零組件所占比率雖然不高，但所占金額卻不小，打擊層面會擴大。因此，供應鏈的調整恐勢在必行，這也符合美國的戰略，將代工基地趕出中國，移往東南亞、墨西哥，甚至回流美國。

在供應鏈調整之際，傳統產業可移往東南亞，透過間接出口，避開鋼鐵、成衣、鞋類等的衝擊。此時政府如能出面協助廠商設立相關的產業群聚，將可擴大新南向的落地策略及目標的落實。

不過，科技產業的產業鏈、群聚較複雜，在東協國家打造相對困難。此時，政府應針對回台灣後仍有國際競爭力的產業，逐一了解其回台投資的需求，積極吸引其回台投資。再者，配合美國再工業化的需求，接近市場所在地的美國投資、生產。

另一個重要策略意涵是如何配合美國再工業化、製造業回流，營造台灣下一波的競爭優勢。首先，數位經濟的源頭在美國，台灣可積極配合美國在人工智慧、物聯網、巨量資料等領域投資，再取得技術、商業模式回流台灣，使台灣在數位經濟時代持續保持對大陸、東南亞的競爭優勢。

其次，美國中小企業科技化程度不如想像中強，加上過去製造業外移後，工程師極端缺乏，對原料、零組件的取得來源也有掌握上的困難，台灣可扮演美國再工業化的主要策略夥伴，強化競爭優勢。

最後，隨著中美貿易戰擴大，全球經濟景氣可能自高峰滑落，台灣應加速擴大內需來彌補出口可能下滑的缺口，尤其是由政府擴大觀光的基礎建設投資，提高附加價值，帶動觀光對零售、民宿、餐飲等產業的關聯效果；同時加速法規鬆綁、產業化，引導超額儲蓄、保險資金投入都更、長期照護、國際醫療、金融理財等領域，為服務業挹注資金、活力，以舒緩出口下滑的壓力。（作者為中華經濟研究院副院長）

(中國時報)