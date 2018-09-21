中美貿易戰 擴大內需避險

友善列印
中國時報
王健全

美中貿易摩擦從雙方叫陣到化為正式的貿易戰。9月18日，美國川普總統更宣布將對規模2000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，並在明年1月1日將稅率提高至25%。川普更聲稱，若中國有報復行動，將再啟動2670億美元的關稅戰。與此同時，中國緊接著宣布反制措施，對進口自美國的600億美元商品課徵5%～10%。

習近平上台後力求維穩，推動供給側改革，不致輕啟戰端。不過，習近平剛修憲通過延長任期，而且在民族主義抬頭下，也有不能輕易讓步的壓力。尤其是美國要求大陸取消出口補貼、以市場換技術作法的調整，以及取消對國企、央企補貼，對中國衝擊甚大。

在美中貿易摩擦可能持續的情況下，對台灣廠商的衝擊有多大？由於中美雙方第一波只針對500億美元的產品課徵25%關稅，占中、美的GDP各約0.5%及0.25%，影響不大。雖然目前美國對2000億美元課稅只有10%，且生產商、通路商乃至消費者轉嫁可分擔成本。加上手機排除在外，衝擊比想像中小。但明年可能上漲至25%，且項目清單中，光學儀器及其零組件、機械及其相關零組件所占比率雖然不高，但所占金額卻不小，打擊層面會擴大。因此，供應鏈的調整恐勢在必行，這也符合美國的戰略，將代工基地趕出中國，移往東南亞、墨西哥，甚至回流美國。

在供應鏈調整之際，傳統產業可移往東南亞，透過間接出口，避開鋼鐵、成衣、鞋類等的衝擊。此時政府如能出面協助廠商設立相關的產業群聚，將可擴大新南向的落地策略及目標的落實。

不過，科技產業的產業鏈、群聚較複雜，在東協國家打造相對困難。此時，政府應針對回台灣後仍有國際競爭力的產業，逐一了解其回台投資的需求，積極吸引其回台投資。再者，配合美國再工業化的需求，接近市場所在地的美國投資、生產。

另一個重要策略意涵是如何配合美國再工業化、製造業回流，營造台灣下一波的競爭優勢。首先，數位經濟的源頭在美國，台灣可積極配合美國在人工智慧、物聯網、巨量資料等領域投資，再取得技術、商業模式回流台灣，使台灣在數位經濟時代持續保持對大陸、東南亞的競爭優勢。

其次，美國中小企業科技化程度不如想像中強，加上過去製造業外移後，工程師極端缺乏，對原料、零組件的取得來源也有掌握上的困難，台灣可扮演美國再工業化的主要策略夥伴，強化競爭優勢。

最後，隨著中美貿易戰擴大，全球經濟景氣可能自高峰滑落，台灣應加速擴大內需來彌補出口可能下滑的缺口，尤其是由政府擴大觀光的基礎建設投資，提高附加價值，帶動觀光對零售、民宿、餐飲等產業的關聯效果；同時加速法規鬆綁、產業化，引導超額儲蓄、保險資金投入都更、長期照護、國際醫療、金融理財等領域，為服務業挹注資金、活力，以舒緩出口下滑的壓力。（作者為中華經濟研究院副院長）

(中國時報)

東廠還魂 歷史脈絡錯置 假新聞始作俑者

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。