2018年09月21日 04:10 中國時報 林清強

蔡英文政府最近風風火火要打擊所謂的「假新聞」，讓人既意外又好笑，因為民進黨就是國內製造假事件、假新聞的始作俑者，如今眼看今年縣市長選情告急，便要大肆緊縮言論、箝制新聞自由，這真是滑天下之大稽！

民進黨之所以要卯足全力「打假新聞」，無非是綠營年底選情低迷，蔡英文日前主持民進黨中常會，就指稱「最近的假新聞和謠言，把選情搞得烏煙瘴氣，讓認真的團隊受到影響」；蔡英文上周末以民進黨主席身分站台輔選時，還曾特別強調「有些假訊息來自對岸」；在在透露了蔡英文與民進黨對選情低迷的焦慮。

在蔡英文說了重話後，各部門即雷厲風行爭相展開「打假」行動，先是國安局指揮調查局等六大情治機構，執行「訊安專案」，加強蒐集媒體與網路社群的爭議情資；國家通訊傳播委員會（NCC）隨後跟進，「警告」廣電媒體若未盡查證即任意報導，可處200萬元罰金；法務部也研擬修正《通訊保障及監察法》，放寬監聽及調閱通訊紀錄的限制；葉宜津並提案修正《國家安全法》，將網路領域納入國安範疇。行政與立法部門通力合作，就是為了抑遏假新聞的傳播、降低對綠營選情的衝擊。

國人必然記憶猶新，2014年馬政府準備與對岸簽署《兩岸服貿協議》時，民進黨發動全面抵制行動，不但派人至馬政府舉辦的說明會現場鬧場，更編造大量、扭曲的假消息，以「懶人包」的形式透過網路傳播，誆稱兩岸簽署《服貿協議》後，對岸人民將蜂擁來台與我同胞搶工作、搶生意，也因而俗稱「小黃」的計程車，將因大陸人來台開計程車變成「小紅」；洗衣店與美容院、理髮店等，也都會在陸人來台開店低價競爭下關門；這些故意製造的假新聞、假消息，造成了社會極大的恐慌，既促成了「太陽花事件」，也衝擊馬政府威信，並在2016年拱手交出政權。

此外，1998年高雄市長選舉變造的「緋聞錄音帶」、2004年總統大選前的「319槍擊案」，以及2006年高雄市長選舉的「黃俊英賄選抓到了」，這些栽贓、抹黑對手的假事件、假新聞，無一不是出自民進黨之手；而這些為了勝選不擇手段的「奧步」，皆讓選情一夕逆轉，民進黨候選人也都得以些微的票數差距贏得選舉，如果不是這些「假事件」、「假新聞」，民進黨都不可能勝選。

蔡英文政府執政不力、悖離民心，不思如何改進施政，反要加強管制假新聞與假消息的力度，非但違反民主國家保障新聞自由的基本原則，更與民進黨在野時力爭言論自由的理念背道而馳，這真是「換了位子就換腦子」的惡劣行為！

作為假新聞的開山祖師，民進黨政府要「打假」之前，是否該為過去編造假新聞先向國人道歉？ （作者為資深媒體人）

(中國時報)