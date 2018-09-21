讓台灣有吸引力 何懼大陸居住證

2018年09月21日 04:10 中國時報 主筆室

陸委會認為人民領取大陸居住證可能影響國家安全，不排除修正《兩岸人民關係條例》，強制請領者申報登記並限制其擔任公家機關要職。更有激進立委主張應「註銷在台戶籍登記」，剝奪台灣人民的身分，及在台灣參政、擔任軍公職及設有戶籍所衍生的相關權利。這件事的發展反映出幾個問題。

第一、這是台灣民主社會的悲劇與鬧劇。民進黨政府一貫的立場即要凸顯北京對台的敵意，以讓台灣民眾與大陸保持距離。近10多年，各國重視國家安全，監聽、臉部辨識等科技日新月異，個人隱私已經愈來愈難受到保障，因而現在進入其他國家，不要說申請居留證，即使是觀光，也多被要求留下指紋，這使得陸委會所謂「提醒」國人的說法變得很可笑。

民進黨政府將擁有大陸居住證者視為可能對台灣不忠誠，屬於「非我族類、其心必異」的一群人，因而考慮要限制他們憲法所保障的基本權利。更激進的民進黨立法委員揚言要讓這群「非我族類」者喪失在台灣的戶籍。這種沒有任何一點民主素養的追殺，不是台灣民主社會的鬧劇與悲劇，又能是什麼？

第二、台商認同層次的可能轉變。居住證可以享受國民待遇，但是與身分證還是兩回事。由於大多數國家不容許雙重國籍，因此，取得外國籍、拿外國身分證，即表示主動放棄了自己的國家認同，選擇了新的國家認同。

擁有其他地區居住證不算是改變其所屬國家認同，但是卻有兩個意涵，一是生活上的需要，二是政府認同的開始轉變，而這兩者之間又是互為表裡。如果沒有需要，或者不喜歡一個國家、不能接受其制度，是不會考慮向該國政府申請長期居住證的。因此，申請居住證一事，已經代表願意接受該政府的制度，久了以後，與該土地的情感愈來愈深，特別是當家庭移居過去、與當地有更緊密的人際關係後，對該地區的生活制度認同極可能會轉化為國家認同。從拿美國綠卡到申請入籍美國，不就是這樣的過程嗎？簡單地說，居住證的擁有會加速或深化台人對大陸認同。這當然也是大陸政府的本意。

第三、北京正在用自己的方式「做實一中」。北京目前處理兩岸關係已經是單向的決定，而完全不考慮也不在乎民進黨政府的想法與反應。從今年初的31項惠台措施到此次的居住證，顯示北京完全是以「做實一中」的思維處理兩岸關係。這是北京對於蔡英文政府不接受「九二共識」的「否定一中」與走文化台獨的「掏空一中」所做的回應。

北京目前的思維是直接訴求台灣民眾，用自己的市場來吸納台灣的優秀人才，用各種方便來促使已在大陸的台灣居民願意長住。這已經是一場兩岸制度與生活優劣的競賽了。而北京有自信，可以靠自己的力量來「做實一中」。居住證與大陸身分證外觀幾乎一致，同樣也是16碼，更是大陸「做實統一」的開始而已。

假如在大陸的台灣居民都願意申請居住證；假如居住證的條件再繼續放寬、福利再增加；假如大陸又提出其他「做實一中」的政策時，民進黨政府又要如何反應？繼續對民眾恐嚇、限制？

「國者人之積、人者心之器」，民心之所向才是國家安全的最佳保障。民國50、60年代的中學生莫不以「來來來，來台大；去去去，去美國！」為人生規畫目標，「人才外流」是當時極焦慮的議題。70年代台灣經濟起飛，在美國受一流科技訓練的人才回台，帶動高科技產業發展。人才外流不是問題，能否吸引人才回流才是問題。

民進黨因應居住證一事的最好方法是處理好兩岸關係，認真建設台灣，讓台灣成為所有海外遊子心繫想歸的家鄉。果真如此，又何必擔心他們有其他地區的居住證？如果能給他們帶來方便，又何不樂於成全？只要台灣建設得好，不只在海外打拚的人會想回台，也會有更多的非台灣居民想拿台灣居住證了。

(中國時報)