凱子觀光局

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中國時報
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交通部觀光局長周永暉傳出將花百萬台幣率領3位觀光局同仁前往南美洲巴拉圭宣傳觀光。但檢視觀光局統計資料，近5年來，每年來台觀光的巴拉圭人不到100人次，且從巴國飛來台灣至少要20幾小時，票價動輒7、8萬元，以巴拉圭人均所得僅3900美元的條件，會因擴大宣傳而增加來台觀光的巴國人次恐將相當有限。

觀光局這種不論效益的亂槍打鳥式推展觀光，巴拉圭不是特例。本月初甫宣布開放免簽遊台的俄羅斯，每年來台觀光僅1萬人次，規模太小，目前台俄並無直航，旅遊交通費時又花錢，光靠免簽吸引力不大，更重要的是，相較每年吸引100萬俄國觀光客的泰國，台灣有什麼優勢可以讓俄人捨棄到消費較低的東南亞呢？

去年觀光局將台灣定位為生態旅遊年，今年則為海灣旅遊年，明年為小鎮觀光年，每年一個口號，不僅國內外旅客分不清台灣的觀光印象，就連旅行社也來不及包裝行程行銷推廣，景點軟硬體設施的改善也無法長期永續，如何吸引國內外旅客呢？周永暉局長兩年內7次日本、1次南韓的密集觀光行銷也無力撐天，日、韓來台旅次都已連續數月衰退。

對於國內旅遊，觀光局更是一味地提供補助，花上億補助民眾到南部縣市旅遊的南灣計畫，執行率卻不到5成！日前又傳出政府要花30億元補助長者旅遊，在相關配套未能有效改善之前，成效應可預期，國民的納稅錢又將打水漂了。

(中國時報)

讓台灣有吸引力 何懼大陸居住證 台灣牌效應遞減

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