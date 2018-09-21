2018年09月21日 04:10 中國時報 王銘義

「台灣牌」在中美戰略較量、貿易紛爭、軍事競逐的過程，經常被華府操作成制約北京的利器，但在近日傳出「美國軍方拒絕國務院所提派遣陸戰隊駐台北AIT的建議」、「若美艦停靠高雄，反而讓中國趁機發動武力統一」等關鍵訊息後，「台灣牌」的能量似已呈現遞減效應。

其實，即使美國軍方同意少數軍職人員派駐AIT台北辦事處，或台灣駐美代表處長期以來派遣少數著便服的武官駐華府，對台美關係，只是維持局部軍事互動或武器採購等業務需要，這與台美兩軍正規的軍事交流與合作仍有極大的本質差異，其象徵意涵遠大於實質意義。

由於蔡政府堅持奉行「親美抗中」戰略，川普政府近來又反覆祭出「台灣牌」牽制北京，在中美貿易戰的特殊時空背景下，以美國國會和行政部門所發動並施行的各項友台法案與措施，一度讓蔡政府備感鼓舞，認為台美關係正呈現難得一見的歷史榮景。

然而，華府拋出的「友台興奮劑」只是華美的糖衣，基本用意都只是為了制約北京的策略操作，台灣非但未蒙其利，因北京借勢造勢，強力反擊，正不可逆轉地改變兩岸現狀，如北京近來啟動的外交全面圍堵、軍演強力威嚇，正對台灣造成嚴重傷害。

對北京而言，美方祭出的各式「台灣牌」，不論是美台高官互訪、美台軍事交流、評估美艦泊台、移轉潛艦製造技術，甚或強化美台實質關係等，都是可能碰觸中美關係底線的危險訊號。但有涉台人士研判，「台灣牌」只是川普對北京發動貿易戰的輔助工具，效果有限。

面對持續升溫的貿易戰與伴隨而來的「台灣牌」，北京的應對策略轉趨審慎，如黨政官媒原來高調反擊「不惜以戰止戰」的宣傳基調，近來都改以「被迫做出回應」的低調作風，但應對蔡政府的作為，對台工作近來已改採「軟的更軟，硬的還會更硬」的兩手策略。

1979年元旦，台美斷交、中美建交，大陸發表歷史性的《告台灣同胞書》，提出「兩個寄希望」──寄希望於台灣人民、寄希望於台灣當局。近40年來，中美台三組雙邊關係反覆糾纏，跌宕起伏，今年11月美國期中選舉與台灣九合一選舉之後，還將呈現最新變局。

過去20年來，中共對台軍演曾出現兩波「戰略躍進」，一次是1999年7月李登輝提出「特殊的國與國關係」之後，中共戰機將飛行逼近海峽中線變成新常態；一次是今年春夏之交，閣揆賴清德自喻為「台獨工作者」，中共海空機艦更藉勢將執行繞島巡弋視為新常態。

蔡政府始終相信，華府祭出遏阻中國崛起的「台灣牌」，應是有利於鞏固台美關係、有助於建設價值同盟的重要基礎，但蔡政府過度依賴反覆無常的川普政府，過度迷信華府打「台灣牌」的效益，卻讓兩岸積累的共識基礎與協商成果，在政治對峙過程中逐漸虛耗殆盡。

歷史殷鑒證明，挑戰兩岸政治關係底線，或刻意激化兩岸政治矛盾，非但無助解決兩岸的政治分歧，對兩岸尋求永續發展或和平統一也沒有任何助益，相激相盪，更會迫使兩岸走向提早攤牌之路，當前的蔡政府正徘徊在兩岸關係轉折的關鍵十字路口。

(中國時報)