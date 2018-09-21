蔡政府，國家不是你家

2018年09月21日 04:10 中國時報 黎家維

距離年底選戰越近，民進黨政府毫不遮掩濫用公器的劣行不斷湧現，誇張行徑實在讓人瞠目。從中央到地方，整個政府幾乎已淪為執政黨的選舉動員部，高官頤指氣使，搞得連基層公務員都難嚥怒氣，不斷「吹哨」爆料。 《行政中立法》才通過短短不到4年，竟已成為裝飾。由於民進黨各地選情持續緊繃，為求勝選勢將無所不用其極，公家資源更要「用好」、「用滿」，選前恐怕只會「公門哨聲停不住」！

屏東縣政府發言人黃建嘉敢大聲威嚇公務員，台中市長林佳龍敢明目張膽要求區長「放下手邊不重要的業務，增加組織動員行程」，何以致之？5月，蔡總統欽點總統府祕書長陳菊出任新北市長參選人蘇貞昌的競選總幹事，為其輔選，蘇還硬拗總統府祕書長為特任官而非政務官，所以沒有違反行政中立的問題，就是最壞的示範。上行下效，地方首長為求勝選，當然更無所顧忌。

民進黨執政成績不佳，不僅蔡英文總統支持度不斷創新低，連帶威脅年底的九合一選情。為了保住執政權力，挽回頹勢，整個民進黨政府突然在選前幾個月動了起來。尤其中南部鐵票區生鏽警訊不斷，蔡政府顧不得前瞻計畫已經撒過一次重金大禮，行政院長賴清德短短兩個月在綠營執政5縣市又大開7000億的政策綁樁支票。此外，還匆促推動私幼準公托計畫，增加所得稅特別扣除額等等，只怕自己選情崩盤，卻毫不在乎國家財政是否困窘。

事實上選戰打手何止促轉會？中選會對於公投提案百般刁難，《公投法》修法降低門檻，目的本是為了更彰顯直接民權，綠營人士修法通過後還沾沾自喜終結「鳥籠公投」，豈料廢了公投審議委員會，取而代之的中選會卻猶有過之。現在《公投法》看似放寬，但透過中選會的扭曲運作，各種障礙阻撓有增無減，成為更進化的「鳥籠公投2.0版」。

其他還包括想斷絕國民黨資源的黨產會，一反過去慣例而阻擋監察院提出年金改革釋憲的新科監委，不斷延宕監察院所提《黨產條例》釋憲的大法官，同樣充滿著政治介入的斧鑿痕跡。這些原本應該獨立行使職權的獨立機關尚且無法擺脫政治黑手的介入，那所謂行政一體的一般行政機關，在綠營勝選第一的考量下，更難期待其能嚴守中立。

選戰危機讓民進黨政府動了起來，但這些基於一黨之私的荒誕舉動卻重傷了台灣尚待深化的民主。行政中立是民主國家的基本原則，但今天我們看不到違反《行政中立法》的官員負起應有的法律與行政責任，草草辭職就想船過水無痕，反而是對法治的再次重傷。或許只有當民眾用選票告訴蔡政府「國家不是你家，公器不該黨用」時，才是哨聲停止的那一刻！（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)