小英與獨派角力 落居下風

2018年09月21日 04:10 中國時報 鈕則勳

「喜樂島聯盟」將於凱道舉辦「全民公投反併吞」活動，要民進黨修正《公民投票法》，目標是發起獨立公投及正名入聯；對此，民進黨定調希望黨公職及候選人不要參加，卻又要另組小組和該聯盟共同討論相關議題。這又是一次獨派對蔡英文的柔性逼宮，小英也知獨派的陽謀，所以希望公職人員不要參加，卻開了個「共同討論相關議題」的後門。獨派與小英就像在跳一曲互相拉鋸的雙人探戈，各方都有深刻盤算及操作，但細部分析，小英較可能落入下風。

首先，獨派這次活動的盤算當然是想藉不斷的出牌刷存在感，並號召及動員獨派子民，同時也想藉此牽制小英及黨中央，分化黨內對小英的支持。坦白說，妥善回應確實不易，蔡英文若是同意黨公職人員參加，等於獨派的權力凌駕於小英之上，小英還得被動處理公投正名等燙手山芋，獨派日後便能倒吃甘蔗對黨中央予取予求。

若是蔡英文不讓黨公職及政治人物參與活動，等於不給獨派面子，畢竟大家系出同源，小英又是這些獨派大老扶植出來的晚輩，應還知遇之恩，若違背這些獨派前輩的意旨，獨派更可累積籌碼，伺機再要脅小英。

獨派雖然穩賺不賠，卻苦了小英，不希望黨公職及候選人參加，但成立小組和喜樂島聯盟討論相關議題實在是不得不然。因為一旦小英系統和獨派合流，除了會造成美方誤解小英想走扁後期「麻煩製造者」的路徑外，更會嚇跑中間選民，而獨派也未必會在2020年的提名過程中捨賴清德而對其支持，所以不合作是必然，但就算不合作也不能撕破臉，故只能搞個「小組和聯盟討論」作為緩兵之計。

但是獨派亦非省油的燈，深知小英會來個「虛晃一招」，然獨派也可將計就計，畢竟有些黨公職及候選人是靠獨派才能生存，獨派當然可以柔性勸說這些「同路人」以「個人身分」自行參加或是「路過」活動來變相支援；難題馬上就回到小英及黨中央手中，要處理還是不處理？若不處理則威儀盡失，處理也會引發怨懟。畢竟民進黨的決議是「希望」公職人員及候選人不要參加，並非硬性規定，那民進黨人藉由灰色地帶「腳踏兩條船」，黨中央勢必陷入騎虎窘境。

獨派之所以能在和小英博弈中占上風，主要是他們根本不用負責執政成敗責任，他們只要蠶食鯨吞小英的權力、資源及政府名器，就可滿足其利益分配的終極目標；他們也都非常清楚，以現今的國際局勢及美中台關係來看，「公投正名」幾乎不可能，但就算不可能，也要叫得震天價響、動作亦要做足，將其當作箝制小英的戰術來使，這樣才能對執政孱弱的小英產生實際威脅。

而小英，歷經了「雲豹救災秀」、「東廠」風暴、社會質疑的控管「假新聞」操作，威信更是蕩然無存，又怎能抗衡以逸待勞的獨派大軍呢？

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)