2018年09月21日 04:10 中國時報 陳長文

第3屆唐獎周19日啟動，大師匯聚台灣，期盼各界來「挖寶」。唐獎創立迄今將滿6歲，回顧這3屆，可說不負初衷，越走越好，也讓台灣在世界廣交益友。

唐獎創辦人尹衍樑先生設置永續發展、生技醫藥、漢學、法治共4獎項，盼補足諾貝爾獎未能兼及的領域。記得尹先生說：「沒有法治，是無法成就永續發展等3個獎項。」筆者見證台灣70年從「法制」走向「法治」深化的歷程，深有感受。

法治獎每位得主所彰顯的實踐與精神，對世界影響深遠，也巧合呼應時代的需要，對台灣面臨的多重挑戰也有啟發，例如不當黨產、轉型正義、年金、司法改革、民主政治等等。

第一屆薩克思（Albie Sachs），是南非前大法官，參與終結種族隔離、制訂新憲法。他在台灣的啟發，一是法官的熱情與責任，已被不少台灣的判決書引用，潛移默化影響司法進步；二是他「溫柔的復仇」親身故事，以完善南非民主法治、尋求真相來諒解和解，就「非共產極權」的「轉型正義」經驗，為台灣上了一課。

第二屆阿爾布爾（Louise Arbour），前國際刑事法庭檢察官，起訴、逮捕屠殺平民的前南斯拉夫元首，實踐「人權勝主權」的正義精神；後來負責聯合國人權機構的運作。她在台灣演講，談國際層次的法治原則，巧合對應近兩年的國際秩序挑戰；她逆向思考建議台灣，由於不在聯合國、未被許多公約形式上拘束，或可在法規範做不同的嘗試。

第三屆拉茲（Joseph Raz），法實證主義大師，也是大師德沃金一生激辯的「筆友」。相較前兩屆的「行動法律人」，拉茲數十年思辯，探尋法律的推理、與道德及自由的關係深具影響力。正當民主國家面臨民主倒退、多元價值的衝突難題、法治及民主均面臨挑戰，拉茲的法哲學造詣或有助於我輩釋疑。

此外，拉茲出生於中東熱點巴勒斯坦，留學以色列，在美國教書。筆者好奇，他怎麼看世界熱點台灣和大陸？拉茲愛好攝影，而台灣融匯中華與亞洲多元文化，又有很多透過鏡頭為社會求解的媒體人，讓筆者期待今年，激盪出跨領域的精彩對話。

回想前兩屆，筆者有幸與法治獎獲獎人多次對話，觀察到他們在台灣期間，以淺白語言精鍊深入與公眾對話，用心聆聽、觀察台灣的民主法治發展，注意到全民參與國際的迫切心願，他們慷慨謙和地分享對台灣的觀察，和我們激盪新思維。

最近台灣陷入「促轉爭議」紛擾，我想引述薩克思第三度來台、18日在台北的分享，「真相和解是為了讓人們從過去的痛苦中得到醫治，有動力繼續往前走，真正的和解不是在於委員會的存在，而是憲法的人權保障，以及不同族群誠懇地互相對待。」

第3屆唐獎周是國際知識界的焦點，是台灣幸運偏得的文明饗宴，希望各界朋友別錯過，一起用思想與行動參與。在台灣，再一次吹響世界文明的號角。（作者為唐獎基金會董事、律師）

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(中國時報)