味全台灣味PK 實踐花心思奪冠

2018年09月21日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

味全公司舉辦學生新品開發競賽，用最嚴格的標準及最貼近消費市場的角度評選出冠軍隊伍。（陳君瑋攝）

味全連3年舉辦學生新品開發競賽，今年延續以往，以台灣在地食材為題，更打造升級版PK擂台，19日以直播實境秀方式選出冠軍隊伍。6支參賽隊伍分別以台灣各地的水果、米、花材等製作點心和飲品，最後由實踐大學隊伍「百花妍選」的「玫瑰花優酪乳」奪得，獲獎金50萬元，得到進入味全實習的機會。

從無到有 比照業界標準

味全董事長陳永清表示，味全近幾年推出像農榨、萬丹等訴求在地食材的產品廣受消費者喜愛，希望藉由這項競賽，將味全開發產品「真食材，簡單最好」的know how與堅持傳遞給年輕世代。本競賽是目前唯一依照業界新品開發流程，在短短3個月間，從0開始做出包裝產品的實戰競賽，除各項關卡比照業界標準外，決賽作品還需經過食品安全檢驗及消費者市調的考驗，在業界導師全程輔導下，讓學生磨出一身跨領域實務經驗。

評審團主席世新大學副校長陳清河、食品工業發展研究所產品及製程研發中心研究員朱中亮都表示，連續參與3屆，今年學生表現更突出。陳清河說，味全提供包括食材、食安、包裝、行銷等多領域專業經驗培訓，非常高興看到有那麼多年輕朋友通過參與得到肯定，相信味全會持續辦下去，培養更多年輕人才。

競賽主題延續往年「台灣好味到」，鼓勵學生認識並挖掘台灣在地食材，過程中參賽學生不約而同觀察到台灣水果、稻米過剩現象，決定藉此競賽機會賦予台灣農產新生命。第一名和50萬高額獎金得主，是來自實踐大學食品營養與保健生技系的隊伍「百花妍選」，他們以網美打卡必備品為主題，帶出主打吃得到新鮮玫瑰花瓣的氣泡優酪乳，在網路人氣投票時已獲得高分；而產品的獨特性，以及生動的介紹方式，更深得評審青睞，讚譽「產品設計成熟，具備上市的潛力」。

老董承諾 歡迎冠軍實習

參賽學生表示，成員們一開始就決定以「台灣花材」為題，並細心挑選可食用玫瑰花，不過，有了構想後，在研發過程中，不僅要克服新鮮花辦與酵母菌對口感風味的影響，還不能使用任何添加物輔助，團隊成員經過多次的嘗試，才研究出最好的配方，這也是比賽中最挫折，卻也令人最難忘的過程。陳永清更承諾，冠軍隊伍除了獎金外，還可直接進入味全公司實習。

(中國時報)