味全不藏私 業師傳心法 學生賺到了

2018年09月21日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

味全學生新品開發競賽第3年舉辦，評審團主席世新大學副校長陳清河表示，從食材要變成產品，需要很多學習，除了食材選擇外，還有法規、包裝、行銷，和量產等，味全提供專業的業師教學，將市場經驗傾囊相授，這群參賽同學「非常幸福」。

陳清河指出，味全學生新品開發競賽要學生們組成跨領域、跨專業的團隊，從選擇主題、材料開始，直到成為商品，要做的事很多，包括食安法規、食材選擇、配方管理、視覺包裝、行銷規畫，最後要做工業量產等，學校裡面要教完整個過程，就需要好幾門課；不過，味全提供非常專業的業師來教學，每位講師在一天、半天的時間中，把平常在市場上競爭的經驗和可能碰到的問題通通和學生分享，並親自指導學生一路走到發表成品。

「參賽學生真的非常幸福！」陳清河說，產品商品化的過程，在學校裡只是聽聽課，但業師在這個競賽中，在很壓縮的時間內，將實務經驗和心法傳承給參賽同學，更同時可以參與實體實習，相信味全的努力，一定會在年輕一代中發酵。

評審團之一、食品工業發展研究所產品及製程研發中心研究員朱中亮認為，這個競賽除了讓學生實際了解到什麼地方的食材有什麼特色，什麼特色的食材能變成什麼樣的商品外，更重要的是食品企業願意用在地食材做主軸，來帶領學生做這件事情，對台灣農業也好，對社會也好，都是很有意義的過程。

朱中亮認為，學生在競賽中能學到最重要的、未來最能在職場中運用的能力，就是「團隊」能力：一項產品的誕生不僅強調專業，更需要團隊的效率和整體觀。另外，連任3年評審的朱中亮表示，這屆參賽者更重視產品優勢的「質感」，這相當不簡單！

(中國時報)