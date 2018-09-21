味全不藏私 業師傳心法 學生賺到了

友善列印
中國時報
／台北報導

味全學生新品開發競賽第3年舉辦，評審團主席世新大學副校長陳清河表示，從食材要變成產品，需要很多學習，除了食材選擇外，還有法規、包裝、行銷，和量產等，味全提供專業的業師教學，將市場經驗傾囊相授，這群參賽同學「非常幸福」。

陳清河指出，味全學生新品開發競賽要學生們組成跨領域、跨專業的團隊，從選擇主題、材料開始，直到成為商品，要做的事很多，包括食安法規、食材選擇、配方管理、視覺包裝、行銷規畫，最後要做工業量產等，學校裡面要教完整個過程，就需要好幾門課；不過，味全提供非常專業的業師來教學，每位講師在一天、半天的時間中，把平常在市場上競爭的經驗和可能碰到的問題通通和學生分享，並親自指導學生一路走到發表成品。

「參賽學生真的非常幸福！」陳清河說，產品商品化的過程，在學校裡只是聽聽課，但業師在這個競賽中，在很壓縮的時間內，將實務經驗和心法傳承給參賽同學，更同時可以參與實體實習，相信味全的努力，一定會在年輕一代中發酵。

評審團之一、食品工業發展研究所產品及製程研發中心研究員朱中亮認為，這個競賽除了讓學生實際了解到什麼地方的食材有什麼特色，什麼特色的食材能變成什麼樣的商品外，更重要的是食品企業願意用在地食材做主軸，來帶領學生做這件事情，對台灣農業也好，對社會也好，都是很有意義的過程。

朱中亮認為，學生在競賽中能學到最重要的、未來最能在職場中運用的能力，就是「團隊」能力：一項產品的誕生不僅強調專業，更需要團隊的效率和整體觀。另外，連任3年評審的朱中亮表示，這屆參賽者更重視產品優勢的「質感」，這相當不簡單！

(中國時報)

味全台灣味PK 實踐花心思奪冠 三天團掀秋冬古典樂熱浪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。