三天團掀秋冬古典樂熱浪

2018年09月21日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

俄國正宗聖彼得堡愛樂管弦樂團將十度訪台，柏林愛樂則是五度來台，再加上首度訪台的義大利老牌聖西西里亞管弦樂團，今年台灣樂迷將大飽耳福，三大天團即將帶來獨具視野的經典曲目，率先引爆秋冬古典樂潮。

牛耳藝術總監牛效華表示，今年的3交響樂團帶來的曲目非常經典，都帶來包括柴可夫斯基、拉赫瑪尼諾夫、穆索斯基以及蕭士塔高維契等俄國作品，柏林愛樂則多了伯恩斯坦與馬勒，「其實從一流交響樂團選曲的脈動，可以感受到俄國作曲家作品在目前世界樂壇的影響力與吸引力，值得一聽。」

這次各自率團的指揮涵括老、中、青三代，無論是指揮巨擘泰密卡諾夫、歌劇一把手帕帕諾爵士與當紅炸子雞杜達美，他們共同特點就是全球知名、天才過人、見多識廣、洞悉人心，從音樂中讓樂迷感受音樂壯闊又深邃，遙遠又貼近的動人力量。

1988年起，泰密卡諾夫自指揮家穆拉汶斯基手中接下聖彼得堡愛樂管弦樂團藝術總監，至今合作30年。在他帶領下，聖彼得堡愛樂展現溫暖音色及耀眼光芒，也讓「泰密卡諾夫＋聖彼得堡愛樂」成為當今演出俄國音樂最重要的組合。

帕帕諾爵士這次將帶著義大利老牌聖西西里亞管弦樂團訪台，這個樂團是義大利最早以演奏交響樂為主要發展目標的交響樂團，音色熱情溫暖，被外界喻為「義大利的黃金之聲」。受指揮歌劇的影響，他的管弦樂如歌唱般情感強烈，感染力十足。

來自德國的柏林愛樂，則將由來自南美洲委內瑞拉熱血沸騰的當紅炸子雞杜達美率領來台，這也是杜達美的首度訪台，他去年的取消演出讓許多樂迷遺憾，這次終於能一償宿願。柏林愛樂無疑是樂迷心中的第一天團，歷任指揮無一俗物，他們演出的曲目從經典德奧到當代音樂的管弦語法獨特，音色如絲綢般晶瑩滑順，令人期待。

(中國時報)