愛能移山 蔡英文接見周大觀們

蔡英文總統（前右）20日在總統府接見周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章得主，她向獲獎者一一握手致意。（中央社）

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統昨天接見周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章得主，肯定該獎章傳播給世人正面能量，也推崇所有得獎者，用不服輸的骨氣、熱情和勇氣，克服生命難關，成為世人最好的典範。

周大觀基金會第21屆全球熱愛生命獎章，今年各界共推薦2616人，最後脫穎而出18位得主。

蔡英文總統昨天在總統府接見來自各國的獲獎人，她首先感謝周大觀基金會，把最積極向上、最鼓舞人心的正面能量散播到世界的每一個地方，也感謝得獎人分享自己的故事，讓更多人都可以感染到他們對生命的熱情。

蔡英文指出，今年的得主，憑著樂觀與意志力，勇敢克服難關，完成許多不可能的任務。更令她敬佩的是，很多得主不只突破自己生命的限制，也挑戰了社會既有的框架，為社群帶來改變。

她說，這些得主們有很多不同領域的貢獻和成就，有人在非洲創立小學，有人在印度開設孤兒院照顧貧童，有人克服身心障礙，在藝術方面有傑出的成就。「希望他們可以繼續秉持周大觀的樂天精神，一起擁抱生命。」

芬蘭總理特使安迪‧潘蒂凱寧則在代表受獎人致詞時表示，人們常說信仰或信心足以移山，但真正移山的是愛的力量，而這樣的奇蹟每天都在上演。「愛最充分的表現，就是有人了解我們、愛我們，這正是孩子所傳達給我的訊息和禮物」。

(中國時報)

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