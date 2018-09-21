公視等將整合為公媒集團

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中國時報
／台北報導

新公媒集團即將誕生。文化部昨（20）日召開《公共媒體法》修法草案說明會，將過去的《公共電視法》修正為《公共媒體法》，未來將以一公廣集團、多法人、多頻道的概念，整合公視、央廣、中央社、華視等單位將共組公媒集團，期待成為國家級的文化傳播平台。

文化部長鄭麗君表示，她很羨慕英國BBC或日本NHK公共電視台，除了是獨立的公共媒體，也在國際上擔負起傳播國家文化的責任，「希望未來公媒整合成立，對內提供公共資訊、服務多元族群、強化文化平權；面對國際可以與世界分享台灣文化。」

公視董事長陳郁秀表示，「聽到部長要處理華視民股買回的消息，希望可以透過這次的修法，讓公共媒體的發展走上正途。」

除了修正《公共電視法》為《公共媒體法》，還包括將「財團法人公共電視文化事業基金會」修正為「財團法人公共媒體文化事業基金會」，未來基金會的營運將以財團法人形式運作，設立執行長，以落實權責相符的專業治理。

文化部也表示，將設立「落日條款」，預計2年內整合，公媒基金會將負起責任，除了員工可以參與董事會之外，也要保障員工權益，公媒基金會也要負起處理華視公股買回的事情。

目前在修法時程，目前草案將預告30天，10月將辦理公聽會，彙整各界意見完成後送行政院，期待期程是12月底前行政院能完成審查送立法院，希望在明年6月前修法通過。

(中國時報)

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