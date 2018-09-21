2018年09月21日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

品冠（左）經常返回大馬探望爸媽，相當孝順。

品冠（右）幼時與母親。（取材自臉書）

品冠面對不同的椅子，唱出父母對孩子的惦念與呼喚。（取材自YouTube）

品冠成功詮釋第一屆「旺旺孝親獎」得獎作品〈孩子別忘了我〉，中秋佳節將至，他也希望藉這首歌、這支用心的MV作品，能讓遊子們回家多陪陪父母。他日前拍攝〈孩子別忘了我〉MV，親自與導演討論腳本，他表示，導演張家維在3天內給出4個方案，他們最後研討把其中的兩個主題融合後，成為最終的劇本。

〈孩子別忘了我〉MV劇情講述小孩長大出外工作打拚，剩年邁的媽媽孤單一人在老家吃飯，因十分想念小孩，仍習慣性地留飯菜給小孩，品冠說：「拍到冰箱內有很多便當、飯菜，好像有點靈異！但其實是因為媽媽太想念小孩，把便當化成思念。」

凸顯遊子異地忙

品冠表示，此MV不僅流露出母親對小孩的愛，更凸顯遊子在異地忙碌的工作、加班，下班後只能聽著耳機，獨自去吃外食，導演用流動式的畫面，從媽媽在鄉下的家中，翻山越嶺到市區，把思念傳到兒子的耳機，深深感動現在異鄉遊子的心。

拍攝當天，品冠面對著不同的椅子對嘴，用孩子不同時期所坐的椅子，象徵以父親的概念唱出對孩子的情感。品冠透露當他看著空的椅子時，他把椅子想像成以前的自己，再把自己想像成他的父母，「這樣很有帶入感，一邊想著自己成長的過程，我想到長大出社會的第一份工作就是來台灣當歌手，當時離鄉背井的狀況，讓我很容易進入情境。」

至於要跟椅子對戲，是否考驗到自己的演技？他笑說：「對著椅子的互動，動作的拿捏要很恰當，不能太誇張、又不能太淡定，我近期有一直播放這首歌來模擬，就自然呈現。」

品冠坦言在拍攝時，好幾度想到媽媽，他的父母住在馬來西亞，他覺得這個距離其實不算很遠，他每二、三個月就會回家看父母，父母也時常來台灣遊玩，每次團聚之後在機場道別，他的心裡還是會有酸酸的感覺，非常珍惜和父母相處的時光。

為父打開另扇窗

雖然他來台定居17年，在台灣結婚生子，小孩仍跟爺爺奶奶十分親近，每天都打電話、視訊。他也領悟到孝順父母並不只是在物質上，而是給父母所需要的，他75歲的父親因視網膜剝離影響，視力僅剩下可以看到光影，他帶爸爸到有聲書協會報名學習使用智慧型產品，如今爸爸可用嘸蝦米輸入法，打幾千字的文章，他說：「這真的是幫我爸打開了另一扇窗。」

品冠〈孩子別忘了我〉MV於9月20日至24日，在中天娛樂台15:55、23:55播出；中天綜合台12:56、20:56；中天亞洲台11:56、17:56；中天北美台10:56、21:56；中旺電視台11:56、23:56播出。21日在中視主頻06:56、10:55；經典台14:56、21:56；菁采台21:56、22:56；22日在中視主頻06:56、09:57；經典台14:56、21:56；菁采台10:56、21:56等時段播出。

(中國時報)