珍惜親子最親的10年光陰

品冠（右二）和妻子Jennifer感情甜蜜，兩人育有一雙兒女。

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中國時報
專訪

品冠在2012年與妻子Jennifer結婚，育有一子一女，他表示家鄉馬來西亞的過年、中秋、冬至皆是代表團圓的時節，他都會盡力排開所有工作，回家陪伴家人。他23日將赴濟南商演，此行7天趕場3城市演出，為此他特別提早安排家人烤肉，共度中秋節。

他為人父後，十分疼愛一對兒女，今年暑假，他帶全家到大陸避暑勝地莫干山、香港迪士尼、宜蘭等地旅行，期間也幫5歲兒子Jayden報名參加籃球營，營隊邀來NBA退役的黑人球員當教練，他笑說：「兒子到籃球營的第一天就告訴我不想去，太操了，他有嚇到，隔天還是被我拖著去。」

他讓孩子享有豐富的暑假，盡情玩樂，也栽培孩子學才藝，19日小孩音樂課成果驗收，邀他出席及演唱，他不但專程去妝髮，還上台高歌。

品冠跟兒女感情相當融洽，未來是否會不捨小孩長大離開自己？他理智地說，不會捨不得，身邊很多朋友的孩子都大學畢業，他也體認到父母真正能夠跟小孩親近的時間，大約只有10年，「小孩要到5歲才會跟父母玩，到他15歲有自己的朋友之後，父母講的話就不會被放在第一。」

他認為每個階段都要適時調整自己的心態，並直呼：「真的要珍惜每一個時光。」他近期在努力籌備新專輯，預計明年發行並將舉辦演唱會，他笑說：「明年我兒子也要念小學一年級，時間要好好分配。」

(中國時報)

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