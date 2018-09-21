鄒承恩孟耿如親下去《有事》

2018年09月21日 04:10 中國時報 李承陽 報導

由鄒承恩、孟耿如主演的喜劇電影《哈囉！有事嗎》，20日公布電影海報，海報中男女主角兩人瞇著眼準備要親下去，搭配藍天白雲絕美背景，浪漫程度破表，但拍攝這借位畫面並不容易，為了一個「假接吻」，現場NG了10幾次，來回拍了1個小時。

據知會狂NG的主因是片場地形不平坦，為攝影機架設的軌道太卡，導致鏡頭不好推進，另一個原因是男女主角都各有另一半，拍吻戲時難免有所顧忌，已為人夫的鄒承恩拍親密戲時都會向太座報備，「怕到時候被念，吻戲就盡量避免。」現場工作人員也開玩笑問孟耿如，拍吻戲男友黃子佼會不會生氣？雖然她說：「專業的演出都OK。」片場還是充斥尷尬氛圍。

挑戰衰運笑料百出

隨著海報曝光，電影預告也一併釋出，除了兩人大談遭遇水逆的愛情、挑戰衰運負負得正，同時笑料也不少，其中鄒承恩就首次以偽娘扮相出現在鏡頭前，身材健壯的他穿上女僕裝宛如金剛芭比，違和感超重，還自己笑說：「拍的我都覺得可以開個直播節目了。」而孟耿如也是衰事纏身，意外燒掉別人婚紗、購物袋破掉整盒雞蛋摔破等鳥事層出不窮。

該片還有資深演員賀一航與郁方，以及顏毓麟、葉星辰、薛仕凌、解婕翎、鯰魚哥和網紅鳥屎參與，電影《哈囉！有事嗎》10月26日在台上映。

(中國時報)