牽未婚妻拍婚紗 馬志翔緊張發抖

2018年09月21日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

馬志翔先在臉書甜蜜報喜，接著被目擊前往郵局寄送喜餅。（讀者提供）

40歲馬志翔下個月將和小11歲的未婚妻悅婷舉行婚禮，19日晚在臉書公開婚紗照和喜餅，2人除了穿上白紗和西裝，更換上賽德克族和魯凱族的原住民服飾，深入山林祕境拍攝，畫面唯美，他也寫下甜蜜留言：「每個階段陸續完成後，就更加期待最後那充滿希望與愛的婚禮！」

前往山上的過程頗為艱辛，尤其未婚妻身上穿著超過5公斤的傳統族服，還要赤腳走在溪谷中，貼心的馬志翔不時回過頭牽起對方的手，注意未婚妻安危，但開始拍攝時，演員出身的馬志翔竟然緊張不已，連笑都顫抖，反而圈外的未婚妻相當從容大方。

2人皆虔誠基督徒

經紀人表示，馬志翔和未婚妻近日都為婚事在屏東、花蓮和台北三地奔波，沒有請婚顧的他們，幾乎所有事情都親力親為，還得定期回教會進行婚前輔導，「非常繁瑣和新奇，但他們樂在其中。」馬志翔在臉書分享心情：「內心完美的婚禮，是有著繁瑣細節和磨練脾氣的戰役，很幸運的是神給了我們許多貼心專業的團隊與家人作最強大的後盾支援。」

小兩口下月先在未婚妻的娘家屏東訂婚，接著再回馬志翔家鄉花蓮舉辦結婚儀式，據知其中一套禮服會是傳統原住民服飾，另外，因2人都是虔誠基督徒，會先在教會舉行婚禮再宴請親友，但日期和邀請的圈內友人名單暫不對外宣布，屆時會請經紀公司代為分享喜悅。

(中國時報)