許茹芸發片 真假老公相隨

2018年09月21日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

許茹芸獲唱片公司訂製的老公「Mr. Big」人形抱枕。

許茹芸20日44歲生日，也是她暌違4年的新專輯《綻放的綻放的綻放》發行日，19日在北京舉辦發片記者會，她所屬的唱片公司替她慶生，除了準備她老公「Mr. Big」人形翻糖蛋糕，還製作了一個老公的人形抱枕，讓她忍不住笑出來，直說：「這個攜帶型的老公觸感很不錯，很柔軟又舒服。」

至於生日如何度過，許茹芸笑說：「老公已經把自己打包成禮物快遞到上海給我，直接行動表達最棒的祝福。」好友楊采妮在臉書Po文祝福，李心潔則表示正在趕著去許茹芸上海演唱會的路上。

許茹芸表示，楊采妮因工作無法去她的演唱會，「但Gigi（梁詠琪）、心潔，還有一些LA及韓國的好朋友們，上海的好朋友們，都會一起前往演唱會親身支持，大聲和我一起唱，等整個演出結束後，大家肯定會聚聚好好放鬆放鬆！」

好友影片獻祝福

在新專輯中有合作的徐佳瑩、陳建騏，以及好友小S、吳青峰等人也透過影片祝福。徐佳瑩笑說許茹芸把〈花粉症〉唱得太有氣質了，讓她覺得根本不像她寫的歌，許茹芸則傳授馭夫術：「每對夫妻肯定都有他們相處的方式，最重要的就是相互尊重，相互付出，就是最終極的相處之道。」

許茹芸演唱會22日將在上海起跑，她透露屆時會翻唱幾首大家意想不到的歌曲，包括一些年輕偶像團體的代表作，期待當天帶給歌迷驚喜。

(中國時報)