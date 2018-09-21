偉仔《歐洲攻略》自信顏值高

2018年09月21日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

電影《歐洲攻略》由梁朝偉（偉仔）第3度在該系列中扮演特務，港媒問他跟片中角色相似之處？偉仔笑稱：「古靈精怪、身手敏捷、善良的人。」他此次不但和吳亦凡聯手，並邀來唐嫣化身美豔女特工，請偉仔推薦該片時，他也對演員的平均顏值相當有信心，自薦3大看點：「俊男、美女及娛樂性豐富。」

唐嫣在片中與偉仔針鋒相對，比機智、比身手，甚至進行偷心大賽，大撩影帝的心，展現剛柔並濟的演技，不但小露香肩，還秀舞技，魅力噴發，但她首度與偉仔合作，坦言壓力不小，「一知道可以和梁先生合作，就覺得很期待，但也非常緊張。」

花2個月特訓動作

唐嫣更花2個月進化身手，與武術指導進行動作特訓，片中接連使出花式射擊、天台酷跑、徒手搏擊甚至高空垂降等多樣化的動作場面，她在拍攝時成功展現成果，打得有模有樣，導演馬楚成說：「平日看她都漂漂亮亮的，一拍起打戲就好像變了個人，都會主動要求再來一遍。」

克服恐懼高空垂降

還有一場戲必須吊鋼絲讓身體和建築物呈90度，再快速從高空垂降，危險度及難度都頗高，唐嫣雖面容微帶懼色，怕達不到武術指導的要求，但她堅持在現場一遍遍練習，一落地便高喊：「再試一次。」終於克服心中恐懼，順利抓到訣竅，完成動作後也讓她直呼很有成就感。該片28日上映。

(中國時報)