潔西J調情「好好看著我」

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中國時報
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30歲英國鐵肺歌姬潔西J（Jessie J）20日晚8點在台北南港C3中信金融園區開唱。她以黑色泳裝式連身小禮服性感登台，高唱〈Think About That〉、〈Do It Like A Dude/Burning Up〉，並秀中文：「你好！」要粉絲舉雙手搖擺。她親切說：「叫我潔西就好！有多少人之前沒看過我的表演？這就是我今天在這裡的原因！」

潔西J一掃來台在機場被拍的不悅，頻與粉絲談心：「接下來這首歌，是我很喜歡的一首，每當我犯錯，總提醒我沒關係，人不是完美的，這首〈Nobody's Perfect〉送給大家。」唱完〈Not My Ex〉還與粉絲調情：「你喜歡了我7年？那之前喜歡誰啊？我要你今晚好好看著我！」

吸金2100萬

潔西J今年發行第4張專輯《R.O.S.E.》，暌違4年強勢回歸，這次亞洲巡迴演唱當然沒漏掉〈Domino〉、〈Queen〉等紅曲，大秀招牌高亢轉音。

她在英國歌壇地位僅次於愛黛兒（Adele），今年參加大陸音樂節目《歌手2018》累積取得5次冠軍，在亞洲知名度水漲船高。

最後她以〈Bang Bang〉、〈Price Tag〉做為安可曲，帶領6000名粉絲合唱。台灣是潔西J亞洲巡演倒數第2站，吸金2100萬，周六將於香港開唱。

(中國時報)

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