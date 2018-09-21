廖怡裬扮女工媽媽當範本

2018年09月21日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

廖怡裬劇中飾演女工，巧合自己的媽媽也曾是裁縫師。

40歲的廖怡裬今年以民視《外鄉女-第三力量》入圍迷你劇集女配角獎，將跟拿過3座金鐘獎的王琄及3名年輕演員競爭。她首次入圍，開心到連搭捷運都覺得有鎂光燈打在她身上，對拿獎有信心？她笑說興奮感覺就像談戀愛，要等最後一刻才知道對方要不要答應，現在就先享受這種曖昧感。

她是北藝大劇場藝術研究所碩士，也是大學專任講師，8年前曾拿過金穗獎女主角，參與過多部電影、電視劇，也曾在王力宏MV中軋一角，最近演出《實習醫師鬥格》。她最早從劇場出身，戲齡已有13年，因外型常被說神似楊麗音，上月公布入圍時，她一度不相信，以為大家看錯及惡整她。

謝母賜張搞笑臉

她在《外鄉女-第三力量》飾演撐起家計的工廠女工，這角色有她媽媽的形象和特質，像劇中明明講街坊鄰居八卦，但她常描述得繪聲繪影，這個畫面就是她媽媽平常的樣子。戲裡她省吃儉用，也讓她想起爸爸早逝，媽媽含辛茹苦帶大5個孩子，因此她國三就開始打工分擔家計。

劇中她和演媽媽的林嘉俐嗓門都大，幾場吵架戲頗有張力，她說自己和媽媽也都是大嗓門，她在城市科技大學演藝科教書，課堂上點名也是高分貝。她說，感謝媽媽生了一張搞笑的臉給她，其實她教書時嚴肅，常告訴學生要開放心胸，她自己因教書生活，原本封閉個性也敞開許多。

(中國時報)