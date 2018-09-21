傅達仁遭酸刷存在遺孀落淚

2018年09月21日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

李恕權（右起）、傅達仁遺孀鄭貽、兒子傅俊豪上李四端主持的節目。（蕭雅玲攝）

傅達仁6月在瑞士安樂善終，相隔3個多月，遺孀鄭貽、兒子傅俊豪與李恕權20日上李四端主持的《大雲時堂》節目，鄭貽表示，傅達仁在生命盡頭時，努力推動安樂善終議題，目前連署1萬多人，距離門檻28萬人還有段距離，但家人也將透過協會成立，繼續推動安樂善終。

鄭貽透露，傅達仁在世時，一直遭人誤解他每天在媒體曝光是在刷存在感，但病痛帶來的苦只有他與家人才能了解。她落淚表示：「傅達仁每天喝嗎啡，一天腹瀉7、8次，鏡頭前看他好好的，卻是苦不堪言，180公分走的時候卻瘦到49公斤，完全是皮包骨、不成人形，為了不讓大家看到他狼狽不堪的樣子，堅持穿西裝打著兒子送的領帶。」就是要給大家留下好印象。

李恕權不忍他痛苦

李恕權透露，2年多前接到傅達仁電話，請他在美國處理安樂善終的事，接到電話時簡直是「晴天霹靂、萬箭穿身」，傅達仁將一疊厚達150頁的各大醫院的報告交給他，「看完這150頁，等於是把一個人丟進洗衣機，讓他在裡面轉了2、3年，真的很殘忍！」

他說傅達仁身體狀況不是常人能了解，「他來泰國時我2個女兒照顧他，每天早上整理床鋪，床上的樣子都不是一般人看到的東西。」他也不方便透露情況有多糟，但卻對傅達仁受到的痛苦，感到心疼與不捨。

(中國時報)