傅達仁遭酸刷存在遺孀落淚

傅達仁

友善列印
中國時報
報導
李恕權（右起）、傅達仁遺孀鄭貽、兒子傅俊豪上李四端主持的節目。（蕭雅玲攝）

傅達仁6月在瑞士安樂善終，相隔3個多月，遺孀鄭貽、兒子傅俊豪與李恕權20日上李四端主持的《大雲時堂》節目，鄭貽表示，傅達仁在生命盡頭時，努力推動安樂善終議題，目前連署1萬多人，距離門檻28萬人還有段距離，但家人也將透過協會成立，繼續推動安樂善終。

鄭貽透露，傅達仁在世時，一直遭人誤解他每天在媒體曝光是在刷存在感，但病痛帶來的苦只有他與家人才能了解。她落淚表示：「傅達仁每天喝嗎啡，一天腹瀉7、8次，鏡頭前看他好好的，卻是苦不堪言，180公分走的時候卻瘦到49公斤，完全是皮包骨、不成人形，為了不讓大家看到他狼狽不堪的樣子，堅持穿西裝打著兒子送的領帶。」就是要給大家留下好印象。

李恕權不忍他痛苦

李恕權透露，2年多前接到傅達仁電話，請他在美國處理安樂善終的事，接到電話時簡直是「晴天霹靂、萬箭穿身」，傅達仁將一疊厚達150頁的各大醫院的報告交給他，「看完這150頁，等於是把一個人丟進洗衣機，讓他在裡面轉了2、3年，真的很殘忍！」

他說傅達仁身體狀況不是常人能了解，「他來泰國時我2個女兒照顧他，每天早上整理床鋪，床上的樣子都不是一般人看到的東西。」他也不方便透露情況有多糟，但卻對傅達仁受到的痛苦，感到心疼與不捨。

(中國時報)

廖怡裬扮女工媽媽當範本 姜厚任為從母姓 一度找人認養父

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。