米蘭無模時裝秀

MONCLER於庭園空間中集結5個系列形象圖片，架設出一座聲色交織的沉浸式吧檯區域，為整晚的活動作結。（MONCLER提供）

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中國時報
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新生代演員官鴻出席MONCLER GENIUS天才計畫米蘭發表會。（CFP）
意見領袖莫莉戲稱以翠玉白菜造型出席MONCLER秀，她穿品牌羽絨衣，展現個性。（莫莉提供）
由設計師二宮啟操刀的Noir系列，透過影片中3D服裝模型運算的方式，呈現以重複得抽象幾何區塊，所組合出的全新系列。（MONCLER提供）
設計師Simone Rocha本季採用花朵意象翻玩羽絨、PVC等材質，短片中藉由花園即景，綻放出女性化的浪漫氣質。（MONCLER提供）
潮流教主藤原浩，為此次聯名系列打造了一部動畫電影，呼應服裝中強調旅行和音樂的冒險元素，現場引起不少觀眾搶拍。（MONCLER提供）
英國設計師Craig Green的作品，有如一座巨型的動力裝置般，以影片方式呈現出自帳篷與風箏得來的創作靈感。（讀者提供）

米蘭時裝周首日的天氣，和等待MONCLER活動入場的人群一樣，都有種暴躁的悶熱感。MONCLER延續年初首度發表的GENIUS天才計畫，再次選於工業氣息濃厚的Fabbrica Orobia中舉辦，且在秀前一切對外保持神祕，伴著場外引頸期盼新版《流星花園》中新生代男星官鴻和女星張天愛粉絲們的焦急眼神，一陣推擠中，我們隨著人潮踏入MONCLER打造的未知世界。

別開生面虛擬時裝秀

可謂最具挑戰精神的MONCLER，以天才計畫打破了服裝秀及產品行銷策略的傳統模組，並透過凝結不同設計師的創意，多方位切入品牌「羽絨之王」的核心。這回「一屋，眾聲」計畫推出嶄新篇章，少了印象中服裝發表會必備的男女模特，甚至連衣服的實體也不見蹤影，偌大的老舊工廠牆面，被一段段巨型投影包覆，用沉浸式的影片裝置，串聯數位時代的雲端思維，端上一場別開生面的虛擬實境時裝秀。

於入口處登場的Simone Rocha，透過花朵意象翻玩羽絨、PVC等材質，短片裡女孩們嬉戲於花園即景之中，綻放出自然唯美的浪漫氣質。背負著品牌創立年分1952的展間中，由乾冰鋪滿的迷霧遮至腳踝，鮮豔色調混搭針織、尼龍等材質，打造融入運動輪廓的摩登形象。英國設計師Craig Green自包覆與機能中開啟想像，影片中有如巨型動力裝置的機器，戲劇化展示出自帳篷、風箏得來的靈感。二宮啟、藤原浩這兩位日本設計師，則分別以3D服裝模型運算及動畫電影方式呈現，呼應服裝中出現的抽象幾何元素及旅行主題。

設計師隱身賓客之中

展覽迴路結束，紅光滿照的庭園空間豎立一座集結5個系列形象圖片的巨型吧檯，5位設計師們也隱身於眾賓客之中，一同沉浸聲色交織的感官體驗，為整晚的活動作結。邀請函上繪製的8個房間位置尚未補齊，大廈裡還會玩出什麼新鮮事，就讓我們拭目以待。

(中國時報)

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