董潔仙氣 紗裙裝注目嬌點

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

義大利品牌No.21於2019春夏系列中，藉由科技布料、柔美廓型與鴕鳥羽飾的交相對比，玩出十足清新的女人味。（CFP）

BRUNELLO CUCINELLI 2019春夏以「質樸魅力」為題，將襯衫、針織上衣等單品，混搭仙氣十足的印花紗裙，營造出女性自然不做作的優雅氣質。（東方IC）

伴著愈演愈烈的清宮劇碼，時裝周似乎也被這群後宮的娘娘們占據，《如懿傳》中演出富察皇后的女星董潔，就以一襲紗裙搭配絨布西裝的仙氣造型現身米蘭，為時裝周首日的BRUNELLO CUCINELLI 2019春夏發表站台。

自然優雅的BRUNELLO CUCINELLI本季以「質樸魅力」為題，採青草綠、暖咖啡等大地色系為主調，瀟灑的寬版西裝，外加隨意繫上的長版罩衫，鑲綴亮片的粗針織，混搭飄逸的印花紗裙，還有寬褲、涼鞋等充滿波西米亞氛圍的單品，一同鋪陳出整體麗質天生的純淨輪廓。

設計師Alessandro Dell' Acqua操刀的No.21，則用青春濾鏡透視女人味，2019春夏系列中大量充斥的科技布料，與柔美的立體廓型和鴕鳥羽飾產生強烈對比，黑色、裸粉、桃紅、螢光綠的跳動漸層，更為系列在成熟中注入一絲清新感。

(中國時報)