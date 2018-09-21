周湯豪說唱有態度

周湯豪NICKTHEREAL一襲COACH翻毛連帽大衣內搭圖騰皮革外套，穿出星味十足的個性態度。（COACH提供）

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中國時報
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COACH Signature印花連帽背心，1萬2800元。（COACH提供）
COACH流蘇裝飾皮革外套，7萬5800元。（COACH提供）
COACH Dreamer 52刺繡托特手袋，7萬5800元。（COACH提供）
COACH Utility Signature帆布腰包，1萬9800元。（COACH提供）

歌手周湯豪以NICKTHEREAL名號闖蕩嘻哈圈，近期參加大陸實境節目《中國新說唱》，更一舉拿下第4名的好成績。舞台表現頗具自我風格的他，對於私下穿搭也有獨到見解，除了饒舌歌手身上常見的街頭潮牌外，他還擅長混搭時尚精品，穿出星味十足的個性態度，而深受美國流行文化影響的COACH，自然成為他造型中時常出現的愛用品之一。

受邀拍攝時尚大片

晉升COACH好友角色的周湯豪，早在去年宣傳「帥到分手」演唱會時就已與品牌結緣，日前亦受邀為品牌拍攝時尚大片。鏡頭前他換上2018秋冬男裝，自信魅力爆棚，嬉皮感的翻毛連帽大衣鑲嵌編織鎖縫，搭配飾有流蘇、鉚釘細節皮革外套，凸顯街頭、華麗間衝撞出的反差對比，叛逆不羈中更隱藏著他忠於自我的行事主義。

融合暗黑、運動多重風格

而COACH亦藉2018秋冬系列重申美國熔爐文化，品牌創意總監Stuart Vevers再度延續美國西南部主題基調，並加入80年代非主流文化線索，騎士族、棒球外套等符號堆疊下，將暗黑、運動等多重風格融為一氣，藉由翻玩經典文化形象及音樂靈感，為男裝定義出鮮明、陽剛的美式風格。

(中國時報)

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