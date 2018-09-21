TutorABC創新教學獲大獎

TutorABC榮獲「IDC 2018年度數位轉型領導者－訊息與數據轉型領導者（Information Visionary）大獎」，CITIC TELECOM CPC技術及創新總裁鄺偉基（左起）、TutorABC營運長沈沛鴻、CITIC TELECOM CPC台灣區總經理朱哲生合影。（TutorABC提供）

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中國時報
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TutorABC一直致力發展AI與大數據結合的科技以活用在教學中，而今年適逢品牌20周年，日前於IDC Digital Transformation Awards頒獎典禮中，榮獲「IDC 2018年度數位轉型領導者－訊息與數據轉型領導者大獎」，而且更是近2年唯一的非金融產業獲獎者，在教育界中走出嶄新的專屬之路。

而TutorABC昨（20日）就攜手CITIC TELECOM CPC舉辦「共創全球數位教育科技新里程」活動，宣布未來將持續合作，並透過由AI人工智能與大數據導入的「AI動態課程系統DCGS」，把供應及需求串連起來，為學員提供適合的教材，再由全球3萬名以上的顧問從中挑選配對，作精準的三方媒合，打造更個人、客製化的課程。

TutorABC營運長沈沛鴻表示，過去的教學方式只取中間值，學習中比較快或較慢的同學，就被排除在主要的學習系統外，「但我們認為天生我材必有用，所以利用AI及大數據，TutorABC就可以讓每人都有公平量身打造的學習課程。」同時品牌未來也將繼續與CITIC TELECOM CPC合作，今年起陸續辦理科技沙龍、EdTech科技教育論壇等服務，未來也將持續加大對科技教育的技術投入。

(中國時報)

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