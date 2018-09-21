BMW將推語音智慧助理

BMW將推出更加人性化的智能個人助理，首波導入車型包括3系列、Z4與X5。（BMW提供）

友善列印
中國時報
報導
BMW智能個人助理不但會報車況，當車主累了，系統還能整合室內氛圍燈、車主最愛的音樂，並調整最佳溫度，讓駕駛更清醒。（BMW提供）
賓士MBUX結合AI人工智慧，具備不斷進化學習能力，搭配觸控式操控介面，以最直覺化的方式提供最佳的操控體驗。（台灣賓士提供）

日前台灣賓士發表A-Class的同時，也將賓士最新MBUX智能資訊娛樂系統導入選配；最大亮點是說出「你好 賓士」即可喚醒系統進行多媒體聲控，但這套模式已不再是獨家，BMW明年3月將推出智能個人助理，車主不但可說「Hey BMW」享有智慧聲控，還可取名賦予愛車更多人物個性。

BMW集團副總裁Dieter May表示，這套智能個人助理將與新的BMW操作系統7.0合作，提供車主全新的數位互動體驗，例如「我餓了」系統會尋找附近餐飲並設定導航；「我好冷」系統即會提升空調溫度，車主還可為系統取名字，例如「傑克」、「Baby」，不過目前系統只提供「女聲」。

為了讓導航這件事變得更加便利，系統可接上使用者的行事曆、連絡人，提供沿途交通路況、協助尋找停車位，還可與Microsoft Office 365和Skype for Business結合，如此一來，車輛即轉變為移動辦公室，在車上就能進行電話會議並閱讀電子郵件。這套系統將提供包括中文在用的23種語版本。

BMW已擬定導入時程，今年11月開始訂購新款BMW 3系的車主即可享有，而明年3月開始，配備BMW操作系統7.0的全新BMW X5，Z4和8系列即可自動升級更新。BMW總代理汎德也在爭取台灣市場能同步導入。

(中國時報)

TutorABC創新教學獲大獎 全聯時尚餐具 2.8折換購

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。