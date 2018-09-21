BMW將推語音智慧助理

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳大任 報導

BMW智能個人助理不但會報車況，當車主累了，系統還能整合室內氛圍燈、車主最愛的音樂，並調整最佳溫度，讓駕駛更清醒。（BMW提供）

賓士MBUX結合AI人工智慧，具備不斷進化學習能力，搭配觸控式操控介面，以最直覺化的方式提供最佳的操控體驗。（台灣賓士提供）

日前台灣賓士發表A-Class的同時，也將賓士最新MBUX智能資訊娛樂系統導入選配；最大亮點是說出「你好 賓士」即可喚醒系統進行多媒體聲控，但這套模式已不再是獨家，BMW明年3月將推出智能個人助理，車主不但可說「Hey BMW」享有智慧聲控，還可取名賦予愛車更多人物個性。

BMW集團副總裁Dieter May表示，這套智能個人助理將與新的BMW操作系統7.0合作，提供車主全新的數位互動體驗，例如「我餓了」系統會尋找附近餐飲並設定導航；「我好冷」系統即會提升空調溫度，車主還可為系統取名字，例如「傑克」、「Baby」，不過目前系統只提供「女聲」。

為了讓導航這件事變得更加便利，系統可接上使用者的行事曆、連絡人，提供沿途交通路況、協助尋找停車位，還可與Microsoft Office 365和Skype for Business結合，如此一來，車輛即轉變為移動辦公室，在車上就能進行電話會議並閱讀電子郵件。這套系統將提供包括中文在用的23種語版本。

BMW已擬定導入時程，今年11月開始訂購新款BMW 3系的車主即可享有，而明年3月開始，配備BMW操作系統7.0的全新BMW X5，Z4和8系列即可自動升級更新。BMW總代理汎德也在爭取台灣市場能同步導入。

(中國時報)