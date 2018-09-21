全聯時尚餐具 2.8折換購

2018年09月21日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

Joseph Joseph不沾桌餐夾，夾頭以耐熱尼龍包覆，夾取面有止滑設計，市價690元，扣600福利點＋230元或扣200福利點＋340元兌換，3.4折起。（全聯提供）

愛買康寧保鮮盒幸福兩件組，目前換購第1名，15枚印花＋409元可換購。（愛買提供）

Joseph Joseph浸泡洗滌兩用濾籃（白），可當沙拉盆、水果籃或用來洗米，市價650元，扣600福利點＋190元或扣200福利點＋290元可兌換，3折起。（全聯提供）

Joseph Joseph量杯打蛋盆9件組，加寬握把、底部防滑，好收納不占空間。市價3200元，扣600福利點＋890元或扣200福利點＋999元，2.8折起。（全聯提供）

超市、量販搶搭中秋節，趁買氣旺同步舉辦實用的餐具集點換購。全聯上周五推英國時尚設計餐廚品牌Joseph Joseph換購，7款商品扣會員點數200點起加價換購最低2.8折起，因受年輕族群的喜愛，才3日就換購近3000件。

餐具曾獲iF設計獎

Joseph Joseph曾獲iF產品設計獎、GIFT OF THE YEAR肯定，好入手的浸泡洗滌兩用濾籃、中秋烤肉必備的不沾桌餐夾，與2.8折可加價換購、CP值最高的量杯打蛋盆9件組最受歡迎。另有，好收納料理工具5件組、輕鬆放砧板、洗濾兩用砧板與10月5日開賣的好收納耐熱玻璃盒4件組。即日起下載全聯APP完成任務，最高送500福利點，便於快速換購。

全聯現有約900萬福利卡會員，每年送出約40億點福利點，等同4億元，過往換購活動以色彩鮮豔、具設計感又實用的商品最受青睞，像今年5月的日本富士琺瑯鍋換購，5天換超過1萬個，琺瑯牛奶鍋、琺瑯燒水壺等3天完銷；另，Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋收藏印花活動，從7月底迄今總換購量近10萬件，是WMF鍋具活動同期的3.5倍，深煎鍋28cm實用度獲婆媽青睞居冠，其次是搭配深煎鍋及中秋烤肉超實用的鍋鏟＋料理夾兩件組，與多用途煎／深湯鍋24cm。

愛買推康寧 頂好出BIALETTI

愛買康寧餐具換購活動，12日至今累計換出5000組，第1名康寧保鮮盒幸福2件組可當野餐盒、午餐便當盒，換購900組；其次是康寧陽光橙園微波3件組750組，與換購價低於市價3折的康寧純白方型康寧鍋500組。明年1月8日前HAPPY GO卡友全館單筆滿300元送1枚印花，集10枚起可加299元換購。

頂好義大利百年品牌BIALETTI經典摩卡壺及5款玻璃製品集點活動，6日至今兌換超過2成的數量，受歡迎經典摩卡壺已兌畢，多功能水壺和雙層玻璃手把杯緊追在後；10月17日前單筆消費滿150元送1點，集8點起可加價購或30點起可免費換，周六、日消費滿450元享點數雙倍送。

(中國時報)