台北西區百貨 再見排隊美食

2018年09月21日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

遠百寶慶店「有記WANG der TEA」，茶金禮盒火樹銀花兩罐裝禮盒2600元，適合中秋送禮。（遠百提供）

新光三越台北站前店22日新開「虎次郎」日式炸牛排專賣店，每份200元左右。（新光三越提供）

台北西區百貨對準吃貨，連番祭出排隊美食。新光三越台北站前店鎖定周邊商圈上班族、學生外帶商機，今（21日）有日本九州人氣冠軍甜點「由布院Milch」半熟起司蛋糕全台首店進駐，100％使用由布院產的牛奶製作，可冰、熱兩吃，每日限量販售700至800顆，21日至27日慶開幕買5送1。

由布院Milch半熟起司蛋糕年銷量破百萬顆、平均每30秒賣出1個，2015年起至今，連續4年獲得食品界「奧林匹克」之稱的Monde Selection世界品質評鑑大賞及Precious Auswahl世界金賞冠軍。22日起因應近年炸牛排超夯，再導入高雄名店「虎次」的副品牌「虎次郎」日式炸牛排專賣店，每份200元左右，價位親民。

遠百寶慶店上月引進大稻埕百年茶行老店「有記WANG der TEA」，趁中秋節前夕於19日與遠百板橋中山店兩店串聯舉辦開幕活動；昨（20日）起至10月2日接著辦金門物產展，持HAPPY GO卡於展場當日單筆滿1000元有機會抽價值2800元的「巡城趣」五大酒款、價值250元的皮套小鋼刀。（飲酒過量有礙健康）

(中國時報)