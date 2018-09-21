維納斯不見了 奧塞破案搞穿越

2018年09月21日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

日前日本網友在推特為名畫中的女子寫出搞笑旁白，不只神翻譯厭世媽媽們的心聲，也讓人發覺，怎麼畫作中好像都是女性？法國漫畫家史蒂芬．勒窪諾瓦也在造訪奧塞美術館時注意到，大部分的畫作主角是女性，「這讓我忍不住想像，如果所有畫中的女性全部消失，美術館會發生什麼事？」

近年有不少漫畫家以美術館為創作題材，曾為科幻電影《X戰警：未來昔日》、《普羅米修斯》角色設定的勒窪諾瓦，便在漫畫《消失的維納斯》中讓但丁、畢卡索變身英雄，穿越時空，揭發一場發生在奧塞美術館「綁架繆思」的陰謀，有如電影《博物館驚魂記》、《午夜巴黎》的藝術奇幻版。

勒窪諾瓦的漫畫中大量出現奧賽美術館的展品，像是米勒的《拾穗》和羅丹的《地獄之門》，巧妙成為劇情關鍵，有如一覽19世紀末到20世紀的藝術史。他接受法國媒體採訪時表示，「法國文化如今受到美國超級英雄影響，但我們也有自己的英雄。這些藝術家和他們的文化遺產，就是我們的英雄。」

勒窪諾瓦表示，他的靈感來自法國漫畫《高塔》（La Tour），劇中角色跑進繪畫中世界的橋段，「《消失的維納斯》也融合虛實兩個世界。現實的世界我用水彩和漫畫墨水呈現；畫作的世界，特別是印象派的作品，需要更厚重的顏料，我會先用打底劑，讓這些畫作看起來盡可能貼近原作。」

故事中，在奧塞美術館工作30年的警衛維吉爾，某日發現美術館中所有畫作中的女性突然消失。在石膏像歌德的引導下，維吉爾搭上一列闖入美術館的火車，穿梭在藝術家羅特列克、秀拉、畢卡索、傑洛姆之間，尋找綁架藝術繆思們的罪魁禍首。

法國向來將漫畫視為第九藝術，像是自2005年起，羅浮宮就邀請全球知名漫畫家駐館畫漫畫。不只法國，手塚治虫、荒木飛呂彥的創作手稿也進駐日本國立新美術館展出，去年逝世的漫畫大師鄭問，作品也在故宮展覽，足見漫畫的豐富多元，漫畫也成為致敬過往的藝術文化、改編的絕佳媒介。

積木文化編輯李華表示，奧塞美術館在30周年之際，邀請幾位漫畫家以美術館為主題創作，其中《消失的維納斯》懸疑劇情引人入勝，「雖然主題是講藝術，但勒窪諾瓦結合自己參與科幻電影的經驗，創作出這本附有科幻感的故事。」

(中國時報)