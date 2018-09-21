2018年09月21日 04:10 中國時報 本報訊

這裡沒有神：漁工、爸爸桑和那些女人作者／李阿明出版社／時報出版時報出版提供

棋士與AI：AlphaGo開啟的未來作者／王銘琬出版社／大塊文化大塊文化提供

棋士與AI：AlphaGo開啟的未來作者／王銘琬出版社／大塊文化

2016年3月，AI「AlphaGo」與圍棋界的頂尖好手韓國棋士李世乭對戰，五局對決後，AlphaGo最終以四比一獲勝。人類的敗北，讓圍棋AI瞬間成為全球矚目的焦點。

兩年多之後，AlphaGo早已達成戰勝世界頂尖棋士的目標，而開發它的Google公司，也將帶領AI進一步從棋盤走向社會。面對AI帶來的變化，首當其衝的知名職業棋士王銘琬，眼中的AlphaGo，究竟是何種面貌呢？人類也要開始認真思考「如何面對AI」。

王銘琬：「來自AI的戰帖帶給圍棋界前所未有的衝擊，面對新時代，圍棋界也只能一邊摸索一邊前進，而今後其他領域也將相繼面臨一樣的情形。隨著AlphaGo的發展，AI的開發更加注重深層學習。

AlphaGo可說率先引路，領導了AI軟體與硬體雙邊的發展，不僅限於AI，作為一個時代的象徵，它的影響層面可說是無遠弗屆。」

■這裡沒有神：

漁工、爸爸桑和那些女人

作者／李阿明

出版社／時報出版

在動輒數個月不回港的遠洋漁船上，底層漁工彷彿與世隔絕，也沒有足夠的保障，只能任由大海宰割，各國的外籍漁工，擠在陰暗狹小的船艙裡。以海維生，除了面對高風險的海上環境，人口販運、強迫勞動的事件也不曾少過。

作者李阿明是一名資深攝影記者，因為被朋友激他一句：「有種！來當顧船的，上船跟漁工睡，二十四小時長期相處，才能感同身受，才知道什麼叫漁工！」讓他不只上了船，還一待就在漁港待了將近4年，24小時與來自各國的漁港人菸酒交陪。

在李阿明眼中，高勞力藍領漁工們各個是製造歡樂的英雄，和常人一樣有苦有樂，懂得玩懂得享受，按快門並非為了描繪漁工血淚，只是誠實地捕捉他們的吃喝拉撒睡，客觀呈現漁工們生活的模樣。

■新手作家求生指南

作者／陳又津

出版社／印刻

文學大夢值得我們賣命嗎？或是活生生餓死？文字是某些人的救贖，可是值得為它犧牲一切嗎？陳又津以過來人經驗，告訴想寫作的人靠文字維生的各種可能性，以及會遇上的疑難雜症。

陳又津：「我們曾經相信文學可以拯救世界，就像那些書本偶然帶我走到更遠的地方，就算有摯敵、心魔、雇主、經濟各種挑戰，還是些微地獲得救贖。不過，我們要承認的是，沒有人需要我們。離職了，有人來替。沒有你，案子一樣做完。」

陳又津曾擔任廣告文案、編輯工作，也曾專職寫作，目前在媒體任職採訪工作。當過自由文字工作者，如今又回到公司上班，不只用自身經驗回答許多寫作者會面臨的困難，更採訪阿潑、祁立峰、神小風等14位文字工作者各自的「保平安守則」。

(中國時報)