2018年09月22日 00:54 中國時報 季節 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

張天欽（本報資料照片）

促轉會爭議懲處結果

促轉會前副主委張天欽及其幕僚失言風波，促轉會21日發布調查報告，將張天欽事件定位為「非正式會議」，且表示，不可能因一人意志就成為有心人中的「東廠」；對未來，促轉會強化相關教育，導正同仁轉型正義觀念偏差，但不會因這次風波，就停止對加害體系與加害者責任的討論。

調查報告 定非正式會議

促轉會委員兼發言人楊翠說，8月24日及8月27日兩次「會議」均為張天欽口頭通知，臨時召集人員討論，並非正式會議，既未發出議程，亦無會議記錄，後續也沒形成具體指令或交辦事項。但討論中，部分言論極為不妥，無論是將他人嘲笑自身所屬機關話語提出談論，態度過於輕佻，或模擬國會互動推演的不當類比，在理念、態度及動機上，均與促轉會所推動的轉型正義價值相違，顯示相關人員對轉型正義認識不全面與深入，執行職務態度也須檢討，不適合再從事轉型正義相關工作。

為此，促轉會報告提出策進的作為有三，一是導正轉型正義觀念之偏差，二是堅守行政中立不容有瑕疵，三是強化組織內部協調與溝通。

4相關人請辭 主祕歸建

楊翠說，對後續責任，促轉會將整備相關資料，交付第9次委員會議中討論。如有關機關欲對相關人員有無違法情事進行調查，促轉會尊重並全力配合。

至於張天欽使用首長宿舍及費用相關爭議，楊翠表示，張依程序規範辦理，符合規定。至於涉案人員，張天欽與研究員蕭吉男、副研究員吳佩蓉都已辭職獲准；副研究員張世岳21日已請辭，主祕許君如申請歸建，都已獲主委黃煌雄同意。其他研究員包含曾建元、侯嘉玨等人並未發言失當，因此沒任何處理。懸缺人事何時補足？她說，副主委人事由行政院長提名，經立法院行使同意權。

導正轉型正義 強化教育

楊翠重申，促轉會採合議制，所有決策都需提交委員會決議，通過後才可執行。促轉會不可能因一人意志成為有心人士口中之「東廠」。她說，人事清查依相關規定，但清查有很多不同作法，然只要有一兩個同仁對轉型正義認知不足，都會造成促轉推動的困難，所以將推動相關訓練。

楊翠說，轉型正義絕非個別黨派工具，也不該被反對者或前威權政黨化約為黨派鬥爭，從而迴避對自身責任的清理。促轉會不會因這次風波，就停止對加害體系與加害者責任的討論。

(中國時報)