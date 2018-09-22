國保勞保明年雙漲 影響1346萬人

2018年09月22日 00:54 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

勞動部昨表示，配合最低工資調整，明年元旦起勞保與國保費率將各漲0.5％，1346萬人數受影響；其中，勞保（含就保費1％）費率由10.5％漲至11％，一般勞工每月約增保費31元，影響人數1027萬人；國保費率由8.5％漲至9％，保費每月約增55元，影響人數319萬人。

元旦上路 一般勞工月增31元

截至去年底，勞保投保人數約1027萬人，其中受僱勞工約813萬人，被保人須自付2成保費；自營工作者或在職業工會投保者人數約214萬人，被保人須自付6成保費。

勞動部指出，根據《勞工保險條例》與《國民年金法》中所訂法定費率調漲機制，明年元旦起，勞保費率將由10.5％漲至11％，以107年7月全體勞保被保險人平均月投保薪資的3萬1472元為例，勞工每月增加保費金額為31元、職業勞工為94元、雇主為110元。

而國保被保險人約335萬人，被保人須自付6成保費，對象為年齡在25到65歲間，在國內設有戶籍，且未參加勞保、農保、公教保、軍保。現行規定的投保薪資一律為1萬8282元。國保費率由8.5％漲至9％，調漲後須繳保費將由每月932元漲到987元，每月漲55元、每年漲660元。

但因9.3萬重大傷殘疾病者與7萬的低收入戶可免繳國保費，因此國保調漲實際影響人數約為319萬人。

國保上限12％ 每月多繳55元

勞動部勞動保險司科長孫傳忠表示，為避免一次到位對被保險人的負擔過重，因此採取漸進式調漲機制，兼顧勞保財務與勞資雙方負擔。

依據《勞工保險條例》第13條規定，2009年修正條文後，保險費率為7.5％，2011年起每年調高0.5％，費率自2015年調到10％後，改為每兩年調高0.5％，去年費率已調至10.5％，明年將再調到11％，直到2027年調到13％為最後上限。

《國民年金法》內也訂有「階梯式費率調整機制」，國保費率2008年上路時為6.5％，第3年起每2年調高0.5％，上限調至12％。期間除非基金精算結果可支應未來20年的保險支出，才不會再調高，由於基金餘額尚顯不足，因此明年仍會調漲費率。

(中國時報)