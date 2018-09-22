謝系子弟兵 再爆駐外領高薪

2018年09月22日 00:54 中國時報 季節 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

未經外交特考的綠委管碧玲女婿林子揚任駐泰大使機要，並坐領13萬高薪而惹議，國民黨籍台北市議員參選人游淑慧21日爆料，其實林子揚跟另一個未經外交特考同樣可以在外交部領高薪的劉家愷，都是謝長廷的子弟兵。

管婿案扯出更大尾謝長廷

游淑慧在臉書發文指出，駐泰代表童振源澄清任用林子揚一切合法，無關管碧玲。確實，13萬多的薪水都快追上立法委員了，這個缺有多少人眼紅，怎麼會是一個立委就可以影響？其實，有關的人是更大尾的「謝長廷」！

游淑慧表示，依《駐外機構組織通則》及《聘用人員聘用條例》，外交部駐外機構的專門人員，員額合計不得逾駐外機構總預算員額3％。

外交部現有5名員缺可運用，已運用3名，2位在日本，其中1名是劉家愷，而泰國1名，就是林子揚。但不管是劉家愷或林子揚，他們都是謝長廷子弟兵，都在謝長廷相關組織內工作過，包括謝長廷辦公室、維新基金會、社團法人台北市維洲之友會、新文化基金會等，分別可以看到這兩個人的身影！

劉曾任新文化基金會執行長

根據游淑慧的資料顯示，劉家愷和林子揚都是台北市維洲之友會的理事，劉家愷還擔任過謝長廷的台灣維新基金會的聯絡人。

游淑慧質疑，國發所碩士畢業的林子揚不懂泰文可以派駐泰國，東吳英文系畢業的劉家愷可以派駐日本，兩位不到40歲的「青年才俊」，可以領取年薪超過180萬，果然跟對了老闆、選對的顏色，就是人生勝利組！

據了解，劉家愷年約30歲，不用通過外交特考，照領外交部3等祕書薪水，薪俸加東京地區地域加給月薪約22萬台幣，曾是謝長廷創辦的新文化基金會執行長。

此外，藍營立委21日向外交部調閱大阪辦事處處長蘇啟誠生前10日電報的檢討報告，經比對與日前本報所獲內容完全相符，而電報遮蔽部分透露，蘇對當時錯誤事實的輿論感到困擾。

(中國時報)