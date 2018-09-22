管媽怪罪外交部 資料不清害了她

2018年09月22日 00:54 中國時報 郭建伸 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

綠委管碧玲近來因為女婿擔任駐泰大使機要引發連串爭議。《中天新聞》昨天又報導，當時管碧玲女兒打電話到外交部碰壁後，管碧玲辦公室隨即介入，後來確認女兒符合資格後，外交部不但派出人事處長跟祕書處長，到管辦道歉，而承辦此案件的科長，後來也被調職東南亞。

對此，管碧玲在臉書上貼出相關報導新聞畫面，憤怒表示都是「假新聞」，對於這幾日連番追殺，太浪費她的時間了，「為了一勞永逸，著手研究，準備提告！」

管碧玲強調，外交部長吳釗燮沒有跟她致歉，只是剛好低頭看東西或辭退時的禮貌就被拍，並強調管辦沒有插手，主任、助理完全沒有被動用；而外交部向她致歉時她不在，管辦的主任有明白說「我們不追究」。

管碧玲昨在立法院受訪時表示，林子揚是追隨指導老師童振源很長一段時間後才成為她的女婿，而駐外使節帶著機要去履任也是其來有自，藍綠執政都有出現過，絕對不是特權；但外交部沒有給他詳細資料，讓她只能繼續挨打不知該如何回應，「這是有理說不清，我很為難。」

童振源也臉書上聲援，表示林子揚擔任機要祕書是看中他的工作能力與信任熟悉，與管碧玲無關；從他擔任政院發言人開始，就請子揚擔任機要，日後才又到了國安會與駐泰代表處，強調林的專業能力不僅沒有問題，而且對他在泰國推動業務的幫助非常大。

外交部則透過新聞稿強調，聘用諮議制度行之多年，不但完全符合相關人事規定，更有助提升我駐外館處的整體工作能力。經查自民國101年後，我國駐外諮議人數均維持於5至7位間，皆包括當地聘用及機要性質的職員。其薪資、福利待遇等皆依據行政院核定的「外交部諮議聘用人員聘用計畫書」、「駐外人員川裝費支給要點」及「駐外機構辦理員眷醫療保險作業要點」等規定。

外交部長吳釗燮昨到議場簽到時，也被媒體追問管碧玲女婿任用問題，但吳僅不斷說謝謝，並沒有多作回應。

外交部昨天並澄清，有關管碧玲女兒106年9月間電話外交部洽詢以眷屬身分申請赴任機票一事，依規定駐外人員或其眷屬為懷孕三員個月以上孕婦或身心障礙者，得搭乘商務艙。而她當時已懷孕逾6個月，雖具備搭乘商務艙的資格，最終係自購機票前往。

(中國時報)