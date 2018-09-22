內舉可不避親 但要證明實力

2018年09月22日 00:54 中國時報 季節

民進黨政府接連爆出任用未經外交特考且具有特殊背景的「青年才俊」，擔任外交部駐外諮議，每月領取10多萬高薪爭議。雖說外交駐外人員確實有政治任命的人員額度，但如今之所以會引人非議，原因在於涉及的當事人數量既多，又剛好具有特殊人脈背景，且未能證實具有相關專業，難免引發質疑。

依據親民黨立委陳怡潔向外交部索取的資料，顯示近10年駐外單位共有7位機要職任用，前總統馬英九從2008年開始執政，8年間僅任用2位駐外機要人員，而總統蔡英文自2016年520上任後，就已經任用5位駐外機要人員。根據外交部提供陳委員的資訊，令人不解，林子揚在泰國的職銜是諮議，但外交部拿出來的解釋是機要，這是兩份不同的工作，為何外交部要拿「機要」來回答「諮議」的問題？

諮議有分國內與國外聘用，在國內的諮議依規定要公開招考，國外駐館的諮議，需通曉當地語言歷史文化，才能襄助駐館業務。機要，不必公開招募，如果首長有中意人選，以機要聘用最妥當，但是國內的機要人員，可以帶出國去當外國的諮議嗎？這一點外交部要說清楚以釋疑。

本來內舉不避親，外舉不避仇，如果親友真有相關專業，大可不避嫌委以重任，如蔣中正當家時，自抗戰起就讓蔣夫人宋美齡多次赴美爭取美方支持，效果顯著；另一方面，蔣中正也任用了多次批評他且不具備外交官資格的胡適擔任駐美大使，同樣地發揮了一定成效。

問題是如今民進黨政府的任命案例，既不具備外交特考資歷，也無法證實確有相關能力與貢獻，偏偏又剛好都是當朝政要親信，也難怪會引人質疑了，畢竟，儘管內舉不避親，但要證明是有相關專長的親。

(中國時報)