扁猛踩紅線 藍諷保外就醫保證干政

前總統陳水扁21日在臉書發表「新勇哥物語」235集，表示大家都在看「一邊一國連線」議員能當選幾席，呼籲支持者「不要讓國共兩黨偷笑」。（臉書截圖）

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中國時報
／綜合報導

保外就醫的前總統陳水扁頻踩紅線，20日未報備即到彰化與「一邊一國連線」議員參選人座談，21日雖在「新勇哥物語」自嘲「阿扁不能也不會站台」，卻又表示大家都在看一邊一國議員能當選幾席，「別讓國共兩黨偷笑！」政治性話語十足。

法務部長蔡清祥昨天在立法院備詢前指出，台中監獄正在了解，相信會深入了解、評估判斷。台中監獄副典獄長李進國表示，陳前總統並未主動向中監說明此事，將由衛生科人員前往陳前總統住處做保外醫治查訪，除了解病情外，並進一步詢問此事，經了解後再做評估。

國民黨發言人洪孟楷昨批評，當初陳水扁的的保外就醫變成「保證干政」，蔡英文政府和法務部都在睡覺嗎？再繼續裝睡假裝看不見，就請法務部乾脆關門，別再浪費人民納稅錢！「募款餐會、撰寫臉書評論時事、為子站台、接受媒體專訪、擔任選舉顧問、參加政治座談」等如此囂張做法一件接一件，不只不像病人、更不像個受刑人，反而越來越像候選人。

洪孟楷指出，2015年就明令陳水扁保外就醫不得從事選舉、站台、跑攤及接受採訪等與治療無關的活動。然而蔡政府上台後，扁不斷挑戰法律底線，即便之後法務部為其再設「四不」條例，但都如同虛設，法律尊嚴蕩然無存。

阿扁屢次挑戰保外就醫底線，20日擅自前往彰化參加一邊一國連線座談，已被外界質疑是選舉站台，昨天上午又發布「新勇哥物語」235集，列出中彰投一邊一國議員連線名單，包括台中15人、彰化7人、南投4人，對他們表達「感謝」。

文中「勇弟」表示，2018年「一邊一國議員連線」從高雄、台南一路開拔到中彰投，3縣市正式加入的已有50位，全國則以100位為目標；每位成員皆認同「台灣中國、一邊一國」、「扁案是政治迫害，應予平反」，且都要和阿扁見過面。

「新勇哥物語」自問自答說，阿扁不能也不會站台，這是矯正單位三令五申的規定。阿扁文末自問「會不會再被抓回去」，再自答重申，先前在喜樂島活動上說「我願以我的不自由，換取台灣的永久自由」，如今大家都在看「一邊一國連線」的議員能當選幾席，「不要讓國共兩黨偷笑！」

(中國時報)

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