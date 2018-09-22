為一邊一國助選猛踩紅線 司法威信 命懸一扁

2018年09月22日 00:54 中國時報 王己由

保外就醫的前總統陳水扁頻踩紅線，20日未報備就到彰化與「一邊一國連線」議員參選人座談，尤有甚者，日前更以兒子陳致中參選高雄市議員，釋出選情告急。從阿扁連串觸犯台中監獄「五不紅線」原則，還嗆不敢再關他的挑釁言行，法務部再不積極處理，司法威信「命懸一線」，岌岌可危。

陳水扁在馬英九執政末期，因病獲保外就醫後，初始非常遵守中監訂定的「紅線」，但從民進黨再度執政後，這兩年來，阿扁屢踩紅線，未經中監報備核准，參加餐會、北上「翠山莊」拜訪前總統李登輝、探友，甚至餐會「摟妹」合照，種種逾越過保外就醫限制事項樣樣來，還不時透過「新勇哥物語」釋放訊息，既針砭時政，也干預政府。

阿扁逾矩的言行，已不是一般因病獲准保外就醫「受刑人」所敢為，同樣受刑人，早已回籠，所以阿扁屢踩紅線，大嗆不敢再關他，再再凸顯本件確實是令民進黨頭痛的政治問題。

此次阿扁違規參與政治活動，法務部長蔡清祥立法院備詢前指出，中監正在了解，相信會評估判斷。中監則說，將由衛生科人員前往阿扁住處做保外醫治查訪，了解後再做評估。從獄方到法務部長的說法，無非又是冠冕堂皇的官話，與先前阿扁踩線的回應如出一轍。

誰縱容阿扁一再踩紅線？正是中監和主管獄政的法務部，前述消極應對態度使然，才讓阿扁膽敢頻頻試探、次次得逞，看在廣大國人的眼裡，什麼「法律上人人平等；天子犯法與庶民同罪」，碰到阿扁，法律千條，全形同具文。

以阿扁的情況，相信國人自有一番評價和公斷，如果真的有病就罷了，顯然阿扁的「症頭」，已非生理病症，雖然撤銷保外就醫是政治問題，但政府依法行政是基本原則，身為主管獄政業務的法務部長，既然是政治任命的政務官，就應如同執行死刑一般，勇於任事，現已到下決定時刻，怎麼決定，考驗蔡清祥智慧。

(中國時報)