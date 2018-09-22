新聞透視－選擇性黑箱促轉 何來正義

2018年09月22日 00:54 中國時報 季 節

因國民黨立委杯葛而無法進入議場的行政院長賴清德，中午離開立法院時未回應媒體詢問。（姚志平攝）

促轉會21日針對前副主委張天欽召開會議時的失言風波，公布調查報告。儘管報告中批評了張天欽等人的言論，但並未能消除國人對於促轉會的疑慮。

因為多數國人期盼的轉型正義，不是選擇性的辦案、選擇性的揭露真相，更不是為了特定政黨或意識形態者而服務的。然而儘管透露這樣想法的張天欽等人已經請辭，並在報告當中被批判了，可是到目前為止，促轉會完全黑箱，不願透露優先調查的案子是哪些，這是一件非常詭異的事情，倘若有部分民眾意外握有相關事證，但卻不知道促轉會正在調查該案，要如何提供？主動公布，集思廣益，不是有助於調查嗎？為何不願公布呢？是否認為公布了反而會引發疑慮？

運作打侯 擺明搞鬥爭

更不要說《促轉條例》本身的規定就大有問題，為何限縮是用時期於1945到1992年之間而已？如果兩蔣統治時的威權象徵該清除，司法有不正義之處該平復，日據時代的台灣不是台灣，不該平復嗎？這樣的設定，本身就夠引人疑慮了。

而且從部分民進黨人也趁機大肆抨擊新北市長參選人侯友宜來看，顯然他們根本贊同張天欽的想法，只是不贊成他把話說那麼白，甚或這麼「不小心」。對他們來說，有些事情，不是不能做，只是不能說出來而已。

然而針對侯友宜抨擊，擺明是在搞政治鬥爭。如果說奉命行事的侯友宜對鄭南榕之死應負責任，那當時的總統李登輝呢？指揮逮捕的派出所主管張奇文呢？

無公信力 應暫停運作

更奇怪的是，如果侯友宜真的這樣罪孽深重，為何民進黨籍的陳水扁要一路從台北市長到總統任內不停提拔侯友宜？蘇貞昌當行政院長時也大讚侯友宜，如今侯友宜要代表國民黨參選新北市長，民進黨與蘇貞昌馬上翻臉，一個警界英雄瞬間成了威權統治的打手，把鄭南榕之死通通怪到侯友宜一人頭上，無視李登輝等他人之責，要說不是把促進轉型正義當成政治鬥爭工具，實在很沒有說服力。

促轉會公信力已蕩然無存，目前最好的方式就是暫停運作，否則至少須主動公布更多資訊，例如正在調查哪些案子，並將各方不同 意見並陳，不要淪為先入為主、「有罪推定」的一言堂。

更重要的是，談政治案件時需一併考量時空背景，否則一邊批評如今的中共，一邊無視當年被國民黨政府判刑者，是中共追認的烈士，一味聲稱這樣叫冤案，豈不怪哉？

(中國時報)