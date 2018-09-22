藍委內外夾攻 掃除張天欽們

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中國時報
／台北報導

立法院新會期昨日開議，安排行政院長賴清德進行施政報告並備質詢。不過，國民黨立委不滿近期接連爆出促轉會、慰安婦銅像遭踹等爭議事件，一早就進入議場占領主席台，並堵住行政院長休息室及議場出入口，不讓賴清德上台報告。隨著藍綠溝通破裂，議事也空轉一天，立法院長蘇嘉全則在下午近3時宣布休息。

國民黨團書記長曾銘宗等人早上6時許現身議場，將「賴神愛吹牛、治水變滯水」、「行政不中立、獨立機關變打手」、「假新聞真獨裁、箝制新聞自由」等標語一字排開，地面則鋪上「東廠亂政、民主之恥」「促轉惡轉、賴揆道歉」大字，同時占領主席台。

不過，國民黨團原計畫「內外夾攻」，一部份成員到場外攔截賴清德車隊，未料賴揆在民進黨總召柯建銘陪同下提早進入議場休息室；藍委則改以「手勾手」方式堵住議場出入口，並派出首席副書記長吳志揚等前往休息室「守門」，阻擋賴進入議場。

過程中，藍委也在議場內上演行動劇，拿出掃把與寫著「張天欽們」的紙人偶，由黨籍女性立委在議場中央「掃除張天欽們」。總召江啟臣痛批，「賴清德不用對這樣的事情公開道歉嗎？難道就這樣到立法院大辣辣做施政報告？」

江啟臣也轟，促轉會提出的調查報告稱張天欽只是個案、練肖話，「這樣的檢討報告算什麼檢討報告？」他要求，賴清德除了道歉，也必須對這些「張天欽們」做出負責任的報告，並承諾掃除張天欽們，「否則所謂民主進步，我看是民主奧步。」

面對藍委占領主席台，柯建銘受訪則說，很遺憾院會無法如期開始，但若賴清德能正常上備詢台，相信針對促轉會事件向立法院、國人正式道歉「絕對沒問題」，賴絕不會迴避，重點是有沒有機會上台。

民進黨團書記長鄭運鵬說，可以接受賴清德順利報告後，在國會殿堂裡再次向國人道歉，並在立法院司法委員會下成立調閱小組，但國民黨團不接受這樣條件。他說，下周二院會是823南部水患專案報告，盼能順利進行。

(中國時報)

新聞透視－選擇性黑箱促轉 何來… 賴揆：個別事件不改變促轉角色

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