賴揆：個別事件不改變促轉角色

2018年09月22日 00:54 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

立法院昨開議，根據行政院送達立法院的賴清德施政報告書面資料，其中促轉會爭議，賴清德特別提到，促轉會進行相關工作，讓過去因受壓迫而分裂的社會，有和解團結的機會，是超越黨派的，「不會因為個別事件，而改變促轉會獨立、公正、客觀角色」。

促轉會前副主委張天欽日前遭爆料「打侯會議」錄音檔，爭議延燒至今，國民黨立法院黨團也強力杯葛賴清德施政報告，還上演行動劇「掃除張天欽們」，讓立法院開議首日毫無進度。

對此，賴清德的施政口頭報告書面資料中特別提到，行政院依立法院通過的《促進轉型正義條例》，成立「促進轉型正義委員會」，讓過去因受壓迫而分裂的社會，有和解團結的機會，落實轉型正義、深化民主發展，是超越黨派、全民共同珍惜的價值。

賴強調，不會因為個別事件，改變促轉會獨立、公正、客觀的角色，以及依法執行「開放政治檔案」、「清除威權象徵」、「平復司法不公」、「還原歷史真相」等追尋正義的使命。

另外，針對美中貿易戰，賴清德也在書面報告中提到，行政院將根據美中貿易衝突不同階段的發展，完善各項因應措施，維持總體經濟的穩定，確保台灣在新經貿秩序下的競爭優勢，必要時啟動金融穩定措施，協助受重大衝擊的產業族群，不排除擴張財政支出，以減緩外部情事變化的衝擊。

面對年底選舉將至，賴清德也說，這次選舉無論參選人、選舉人及投開票所數量均為歷年之最，選務及維安工作困難度也較以往為高；選舉工作首重「公平」及「平安」，因此查察賄選、防治暴力為當前最重要的治安工作，絕不容許任何組織、幫派及國外勢力，透過政黨、宗教名義，以暴力、金錢、散布網路假訊息等形式介入影響選舉。

(中國時報)