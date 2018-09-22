只求停損 學者轟調查報告是廢話

2018年09月22日 00:54 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

促轉會昨針對前副主委張天欽等人意圖操弄選舉做出調查報告，但學者批評，只看見促轉會是在社會壓力下公布調查報告，但內容顯然是應付了事，「錄音錄到哪裡，就只辦到那裡」，只看見「停損」比正義還重要，認為這篇報告毫無意義。

世新大學口傳系教授兼任副校長游梓翔指出，促轉會報告強調張天欽等人的討論「並非正式會議」，還提到「一人意志」無法造就「東廠」云云，卻忘記了吳佩蓉在事後聲明（等於是證詞）中形容的「向來妄為」、「一再故技重施」。

游質疑，只調查錄音情節，能了解全貌嗎？而且一堆研究員加油添醋的會議，那裏只是「一人意志」？況且張天欽的言行擺明是要對付政敵，一句「轉型正義絕非個別政黨的工具」就能撇清嗎？這樣哪來的「堅守行政中立不容有瑕疵」呢？

游梓翔也說，吳佩蓉曾擔心的「假正義之名去推動不適當的法令，甚至是最高等級的惡法」，報告中只空泛提到要「導正轉型正義觀念之偏差」，但對張天欽等人想推動的惡法，卻隻字未提，批評報告只是「錄音錄到哪，就只辦到哪裡」。

台大政治系教授張亞中指出，報告將張天欽事件歸咎於個人的言行不當，但張作為副主委可以這麼囂張，甚至是把促轉會當作摧毀國民黨的工具，這些都沒在報告檢討，這份報告毫無意義。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪指出，促轉會調查報告都是廢話（bullshit），因為報告中完全沒看到促轉會要如何重建可以再次相信的轉型正義。

(中國時報)