居住證爭議 柯P喊比照綠卡

居住證擬限縮公民權議題，陸委會主委陳明通（中）21日在立法院表示目前還在研議中。（姚志平攝）

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中國時報
／綜合報導

蔡政府擬限縮申領大陸台胞居住證的台灣民眾公民權，國民黨台北市長參選人丁守中怒批「霸凌憲法、恐嚇國人」！台北市長柯文哲也認為，應該平常心就好，「拿綠卡怎麼處理，居住證就怎麼處理」，這也是一個辦法。至於會不會覺得政府此舉造成兩岸更加對立？柯說，「本來就很對立了」。

無黨籍台北市長參選人李錫錕、新竹市長參選人謝文進都持反對意見。李直言，《憲法》保障人民居住遷徙自由，此舉若由大法官釋憲，一定會輸。陸委會主委陳明通則強調，如今都還在研議中而新制度的產生、擬定前，溝通對話是最重要的。

丁守中指出，《憲法》第10條規定，人民有居住遷徙自由。連嫦娥都可以選擇奔月，台灣人民卻沒有選擇哪裡居住的自由?對台商以及兩岸通婚的同胞來說，兩岸不但是一家親，而且是一家人。

李錫錕指出，台灣這麼多人到歐美居住或工作，從不見政府要對他們怎樣，如今卻因執政黨在政治上的認定，認為大陸是不友善的地方，這樣「修理」的做法，實在太過意氣用事，不但沒有度量，而且很愚蠢。

李說，正因蔡政府此舉違背《憲法》，所以「限縮公民權」的做法不太可能直接入法，頂多是恐嚇或採用行政命令方式而已，否則一旦有人聲請釋憲，蔡政府一定會輸。

面對擬限縮領取大陸居住證的台灣人民公民權引發爭議，陳明通強調，都在研議中，最重要的還是要與社會對話、溝通，特別是「標的團體」、領有居住證的人，要好好與他們對話、溝通、瞭解。

至於此舉引發台商不滿，抱怨「我們犯了什麼錯」？陳明通則說，不應該這樣解釋、不用這樣看待問題，最重要的是對於領有居住證者，無論是經商、就學，都應該有緊密聯繫，回台登記後，要將政府的政策想法與他們溝通，「新制度產生、擬定前，溝通對話是最重要的。」

(中國時報)

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