傅擬提非常上訴 將如期服刑

2018年09月22日 00:54 中國時報 林偉信 、 范振和 ／綜合報導 ／綜合報導

前花蓮縣長傅崐萁因凱聚公司炒股案，昨天到高等法院開庭。（陳君瑋攝）

花蓮縣前縣長傅崐萁因合機案遭判刑8月定讞，25日將發監服刑，21日因凱聚公司炒股案到高院應訊，接受媒體訪問表示，若非常上訴或再審能讓合機案的事實更加清楚、社會大眾能更加了解，且有助於未來名譽平反，他願意提出，但不會聲請暫緩執行，將如期入獄服刑。

審理多缺失 引發爭議

傅崐萁被控炒作合機股票案，最高法院以「程序不符」駁回上訴，將他判刑8月確定，但因台中高分院更二審理過程遭監察院調查發現諸多缺失，在此情況下終審法院卻未細究原判決瑕疵，只以形式上審查後，將全案判決確定，律師及多名法界入士聯名提出呼籲，因本案是社會重大矚目案件，不容一絲侵害人權的疑慮，檢察總長應該提非常上訴，細究此案、杜絕爭議。

傅昨因被控凱聚公司炒股案，在律師林永頌等人陪同下到高院應訊，對於法界的聲音，他回應說，謝謝大家關心，這次法界對於這次的判決也提出不同看法，希望能提出再審及非常上訴，非常感謝他們的關心，現在不管是再審或非常上訴，如果能讓事情更清楚，讓社會大眾更了解的話，有助於未來民意的平反，他願意提出。

不過，傅表示，他不會聲請暫緩執行，會盡快去面對、執行，對於鄉親造成困擾，他深深表達歉意，也希望將司法的事情交給法律處理。

傅崐萁的立委妻子、國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚，面對丈夫被判刑確定，基層拜訪與公務行程未受影響，並持續關心蘇花改二期工程等建設爭取案，展現堅毅與穩重的一面，所到之處受到許多鄉親溫暖鼓勵、打氣與擁抱。

徐榛蔚說，她沒有太多時間感嘆民進黨的各種選舉手段，要把眼前每一項工作做好、走入基層握住每位鄉親的手，打贏年底的選戰，才能讓花蓮更好。

人安基金會花蓮平安站日前舉辦「寒士慶中秋」活動，花蓮各界齊送愛心，徐榛蔚特別到場與寒士同歡。

徐榛蔚拜票 鄉親打氣

寒士們看到「老朋友」徐榛蔚紛紛向前熱情擁抱說：「傅縣長每年都很關心我們，今天愈是這樣被欺負，我們愈是支持妳！」、「放心，打斷手骨顛倒勇！」句句流露寒士們的真情，讓徐榛蔚紅了眼眶。

(中國時報)