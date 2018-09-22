蔡軟硬兼施 花縣府彌漫寒蟬效應

2018年09月22日 00:54 中國時報 本報訊

台股常有中秋變盤論調，對照今年花蓮縣長選舉，有著異曲同工之妙。癥結在前花蓮縣長傅崐萁因合機炒股案被判刑定讞將入獄服刑，行政院派代拔管大將、前法務部政次蔡碧仲代理，雖未必衝擊傅妻徐榛蔚縣長選情，但蔡17日代理迄昨僅5天，卻已讓縣府原是藍營出入的大本營，一夕間轉綠，不只充滿詭譎氣氛，更彌漫寒蟬效應。

來自司法界的蔡碧仲，代理縣長後第1招，馬上將貼有傅崐萁與徐榛蔚夫妻合照的秋節愛心白米，換貼成「花蓮縣政府關心您」，更意有所指說，傅崐萁已解職，且他的立委妻子徐榛蔚代表國民黨要參選縣長，如此恐有違反行政中立，甚至賄選之虞。

蔡縣長的說法，似在維護徐榛蔚，卻是棉裡藏針、裡子面子兼顧的高招。

蔡碧仲更換愛心物資大頭貼，看在藍營眼裡，認為分明是暗助綠營縣長人選劉曉玫，對於外界質疑，蔡縣長多次在公開場合說：「心中有糞，看別人都是大便；心中有愛，看別人都美好和諧。」四兩破千斤的機鋒，讓想批評的人啞口無言，也凸顯蔡雖空降，卻是有備而來，而一直是藍大於綠的花蓮政壇，正隨著這股綠色氛圍被蠶食中。

攘外必先安內！蔡上任後前天主持縣府主管會報時，特別強調沒有誰會被冷凍，縣府全體齊心為縣民努力，一切秉持透明公開原則，並於會後公布重要決議事項，向外界具體說明縣政推動情形，在在展現穩定縣府軍心的企圖。

面臨中秋節將屆，花蓮尚有堆積如山的100萬斤文旦賣不出去，他除頭戴文旦柚帽促銷外，馬上提出採購2500箱、補助運費、收購加工等3項穩定產銷措施，當機立斷的決策，不僅果農折服，地方政壇也另眼看待「蔡縣長」這號人物。

蔡碧仲代理花蓮縣長後，在府內逐步瓦解「傅家軍」，在外則極力放軟身段，不斷拉高民進黨縣長參選人劉曉玫的選情，軟硬兼施且不失細膩的作法，花蓮選情風向是否因此轉變，地方人士都在看。

(中國時報)