2階段投票 鳥籠公投變烏龍

2018年09月22日 00:54 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉及全國性公投採「選舉領、投，公投領、投」二階段方式投票，但下一代幸福聯盟抗議二階段投票將使公投投票率降低，中選會表示，2階段投票是為便利人民行使投票權。

下一代幸福聯盟昨天前往中選會抗議，並主張過去6次公投的歷史經驗已證明，「先選舉，再公投」的二階段設計，可致使公投票源流失近7成，約500萬至700萬，數次執行結果已證明不應再採行二階段投票。倘若今年公投再延用錯誤的制度設計，徒然使公投仍流於形式，仍無法展現真正民意，從「鳥籠公投」變成「烏龍公投」。

中選會表示，有關採行「選舉領、投，公投領、投」之規劃，是考量選舉人及投票權人資格不同，選舉人名冊及投票權人名冊將分別編造，又本次選舉，直轄市及市之選舉人將領取3張選票、縣及直轄市山地原住民區之選舉人將領取5張選票，加上多案公投，選舉票及公投票數量多，選民如同時領取選舉票與公投票，年長及行動不便者將不易圈投，且易發生投錯票匭情形。而採行上開領投票程序，也有助於開票統計較為迅速，九合一選舉結果能及早確定，符合社會各界於投票當日知悉選舉結果的期待。

另中選會也說明，針對公民投票連署人名冊應依規定格式提出並依法進行查對；且今年公民投票法修正施行前，即有應依規定格式提出的規範，現仍繼續適用，並無不同，都是完成收件程序後，交由戶所依法查對之。同時，依法查對係對所有案件採均一致之作業標準。

中選會也進一步說明，有關查對須知（範本）部分，相關規定於公民投票法修正前即已適用；現行公民投票法，即修正後的公民投票法也繼續適用。

無論是舊法或新法時期，均應依規定格式進行連署並依法提出，依法查對部分則如前述，相關說明也可以參照該會全國性公民投票專區的內容。

(中國時報)