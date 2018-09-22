陳其邁韓國瑜互尬 晉香大典別苗頭

友善列印
中國時報
／高雄報導

距離投票日剩下63天，高雄市長選情隨著民調差距拉近，民進黨陳其邁、國民黨韓國瑜雙方陣營進入巷戰肉搏，21日晚間大社區三奶廟盛大晉香大典，2人皆受邀護駕神駕，均獲信徒熱烈歡迎，競爭氛圍隨著廟會高潮更加白熱化，滿場信徒看在眼裡，笑在心裡。

韓國瑜晚間9點抵達，殷勤與信眾一一握手拜票，他興奮表示，大社三奶廟以前從來沒有邀請過國民黨的政治人物，他是第一人；陳其邁稍後於9點半到場，在邱議瑩引導下四處穿梭與民眾致意，不過由於韓國瑜已先至廟旁飲料店休息，兩人並未真正碰面。

有311年歷史的大社區碧雲宮，俗稱「三奶廟」，是台灣最早奉祀三奶夫人的廟宇，也是地方上的信仰中心，昨晚9點的晉香大典，是廟方經擲筊指示三奶夫人要起駕出巡的活動，且因已相隔14年未曾舉辦，家家戶戶設香案接神外，許多信徒都到場參拜及護駕神轎，成為大社地區近期最重要的廟會活動，選將自然不放過。

廟方安排陳其邁、韓國瑜2人護駕，不過陳其邁站在居尊位的大媽神轎旁、邱議瑩護持二奶神轎、韓國瑜則是三奶神轎，晚間11點起駕，並非護持同一座神轎。

陳其邁參拜完神壇後往外走，眼看即將與隨後要上香的韓國瑜相遇，沒想到雙方支持者簇擁兩人朝相反方向錯開，「技巧性」王不對王，兩陣營更不甘示弱，各自高喊口號，「陳其邁凍蒜」、「韓國瑜凍蒜」此起彼落，氣勢不相上下。

大社區過去選民結構偏綠，綠委邱議瑩正是「三奶廟」顧問團總團長，但由於民進黨滅香政策引起宗教團體反彈，支持度已非鐵板一塊，使得陳其邁不敢輕忽，親自出席晉香大典，禮數做足，希望藉此博得信徒信賴。

輸人不輸陣，韓國瑜也很「接地氣」，帶著黨籍議員參選人到場，亦擔任護駕工作，以親和力爭取認同，兩人別苗頭，信徒議論紛紛。

(中國時報)

2階段投票 鳥籠公投變烏龍 藍稱民調領先 綠喊贏對手10萬票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。