陳其邁韓國瑜互尬 晉香大典別苗頭

2018年09月22日 00:54 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

距離投票日剩下63天，高雄市長選情隨著民調差距拉近，民進黨陳其邁、國民黨韓國瑜雙方陣營進入巷戰肉搏，21日晚間大社區三奶廟盛大晉香大典，2人皆受邀護駕神駕，均獲信徒熱烈歡迎，競爭氛圍隨著廟會高潮更加白熱化，滿場信徒看在眼裡，笑在心裡。

韓國瑜晚間9點抵達，殷勤與信眾一一握手拜票，他興奮表示，大社三奶廟以前從來沒有邀請過國民黨的政治人物，他是第一人；陳其邁稍後於9點半到場，在邱議瑩引導下四處穿梭與民眾致意，不過由於韓國瑜已先至廟旁飲料店休息，兩人並未真正碰面。

有311年歷史的大社區碧雲宮，俗稱「三奶廟」，是台灣最早奉祀三奶夫人的廟宇，也是地方上的信仰中心，昨晚9點的晉香大典，是廟方經擲筊指示三奶夫人要起駕出巡的活動，且因已相隔14年未曾舉辦，家家戶戶設香案接神外，許多信徒都到場參拜及護駕神轎，成為大社地區近期最重要的廟會活動，選將自然不放過。

廟方安排陳其邁、韓國瑜2人護駕，不過陳其邁站在居尊位的大媽神轎旁、邱議瑩護持二奶神轎、韓國瑜則是三奶神轎，晚間11點起駕，並非護持同一座神轎。

陳其邁參拜完神壇後往外走，眼看即將與隨後要上香的韓國瑜相遇，沒想到雙方支持者簇擁兩人朝相反方向錯開，「技巧性」王不對王，兩陣營更不甘示弱，各自高喊口號，「陳其邁凍蒜」、「韓國瑜凍蒜」此起彼落，氣勢不相上下。

大社區過去選民結構偏綠，綠委邱議瑩正是「三奶廟」顧問團總團長，但由於民進黨滅香政策引起宗教團體反彈，支持度已非鐵板一塊，使得陳其邁不敢輕忽，親自出席晉香大典，禮數做足，希望藉此博得信徒信賴。

輸人不輸陣，韓國瑜也很「接地氣」，帶著黨籍議員參選人到場，亦擔任護駕工作，以親和力爭取認同，兩人別苗頭，信徒議論紛紛。

(中國時報)