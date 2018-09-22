藍稱民調領先 綠喊贏對手10萬票

民進黨台中市長林佳龍。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

繼日前有民調指國民黨台中市長參選人盧秀燕支持度微幅領先，民進黨台中市長林佳龍接受廣播專訪時又喊出贏10萬票，到底誰贏誰？林佳龍21日指出，政績是最好的民調，日前部分民調有誤導之處，自己只是忠實呈現內部民調與各項評估。

林佳龍表示，他在台中10年磨一劍，執政4年來深入基層、625里走透透，這些建設作為都讓市民有感，「要服務眾人的人，應平時要看得見人，不是選舉才出來」，他推出的「大台中123」政策已定案、智慧機械之都也在推動，市民真正感受到「改變看得見」。

「讓人看得見，建設也看得見，是最好尋求支持的民調！」林佳龍舉到建國市場為例，他說，因為每個月去、攤商對市府做的事滿意，才會熱情相待，選舉時很歡迎民主競爭，但對手不能喧賓奪主，4年來推動的建設讓市民感受到大台中在進步，讓大台中合併後，人民從先前的失望到現在轉為希望。

盧秀燕陣營表示，林佳龍對民間各大機構做的民調、只要不利於他的都說是誘導，他自己陣營做的民調就不容質疑，「民調袓師爺」稱號平時看不見、選舉就廣為人知，且只要是反駁、質疑的，他都歸類是假消息、假新聞。

盧陣營發言人張又仁指出，林佳龍身為市長，在區里走透透是天經地義，也請林回應為何叫基層公務員放下所謂一般、不重要的業務，去為他的選舉發展組織拉票？且他的「大台中123」在執政近4年後「坦承」已經「定案」，政績的確反映在民調上。

(中國時報)

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